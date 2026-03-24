На территории Литвы упал дрон. Власти считают, что это украинский беспилотник, участвовавший в атаке на Ленинградскую область

На территории Литвы упал военный беспилотник. Обломки дрона, пишет Delfi, были обнаружены в понедельник, 23 марта, на территории Варенского района, который на юге граничит с Беларусью.

Место, где упал дрон, изучает полиция, ей помогают пожарные, пишет литовское издание.

Минобороны Литвы сообщило, что дрон не засекли радары, так как он летел на высоте не более 300 метров.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил на брифинге, что беспилотник, по всей видимости, был украинским. «Предварительные данные такие — это один из дронов, которые атаковали порт Приморск (в России). Вероятно, это украинский дрон, который подвергся воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), он заблудился и упал у нас», — сказал Каунас.

Глава правительства Литвы Инга Ругинене также сообщила, что дрон, упавший в Варенском районе, был украинским. Детали произошедшего, в том числе тип беспилотника, уточняются, добавила она.

В ночь на 23 марта украинские беспилотники атаковали Ленинградскую область. Удар, в числе прочего, был нанесен по порту Приморск, где загорелись резервуары с нефтью. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что над регионом были сбиты более 70 дронов. Из-за атаки беспилотников на несколько часов был закрыт аэропорт Пулково.