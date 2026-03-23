Над Ленинградской областью сбито более 70 украинских беспилотников. Аэропорт Пулково несколько часов был закрыт, задержаны десятки рейсов

Обновление: В 10 утра глава Ленинградской области объявил отбой воздушной опасности. Всего, по его словам, над регионом было сбито более 70 беспилотников.

Власти Ленинградской области заявили о массированной атаке украинских беспилотников, продолжающейся уже несколько часов. К 07:20 понедельника, сообщил глава региона Александр Дрозденко, над областью были сбиты более 60 дронов.

Предупреждение об угрозе атаки дронов, пишет «Фонтанка», было разослано жителем региона около часа ночи, к восьми утра сигнала об отмене не поступало.

Аэропорт Пулково с полуночи прекратил прием и отправление рейсов в полночь. Были задержаны десятки рейсов. В 09:00 мск Росавиация сняла для Пулково полный запрет на прием и отправление рейсов.

В порту Приморска во время атаки дронов была повреждена емкость с топливом и возник пожар, сообщил Дрозденко. В районе поселка Ермилово Выборгского района беспилотник повредил опору ЛЭП. Данных о пострадавших нет.

О сбитых над Ленинградской областью беспилотниках сообщалось и 22 марта. В Петербурге днем в воскресенье был отключен мобильный интернет, при этом на тот момент предупреждение об опасности атаки дронов разослано не было.

В Минобороны РФ заявили, что в течение ночи над территорией РФ было сбито 249 беспилотников.

Война Тысяча четыреста восемьдесят восьмой день. Украина и США возобновили встречи — но переговоры о мире буксуют, и началось это еще до войны на Ближнем Востоке

