«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Переговоры о мире между Россией и Украиной буксуют — и не только из-за паузы, вызванной войной на Ближнем Востоке

Делегации Украины и США 21 марта встретились во Флориде — впервые после длительной паузы, связанной с началом войны на Ближнем Востоке.

О встрече сообщили обе стороны. Глава украинской делегации Рустем Умеров написал, что на переговорах продолжилось «обсуждение ключевых вопросов и дальнейших шагов в рамках переговорного трека». Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что стороны «провели конструктивные встречи», сосредоточив внимание на «сужении круга вопросов» и «разрешении оставшихся проблем» для приближения к мирному соглашению.

Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 21 марта заявил, что «команды продолжат общаться и завтра». «Самое главное — понять, насколько российская сторона готова к реальному завершению войны и насколько они готовы делать это честно и достойно. Тем более сейчас, когда из-за иранской ситуации геополитические проблемы только выросли», — написал он.

Пауза в переговорах (как двусторонних, так и трехсторонних) возникла из-за войны на Ближнем Востоке, начавшейся 28 февраля. Последняя встреча России, Украины и США состоялась в Женеве 17–18 февраля, а следующая должна была пройти в начале марта в Абу-Даби — но к этому моменту в странах Персидского залива уже было небезопасно. Владимир Зеленский говорил, что американская сторона готова встречаться, но только в США, потому что война на Ближнем Востоке запрещает им выезжать с территории своей страны. Но на это, по словам Зеленского, была не согласна Россия.

Однако, несмотря на возобновление по меньшей мере двусторонних контактов (недавно во Флориде с Уиткоффом встречался также спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев), переговоры о мире по-прежнему буксуют — и началось это еще до войны на Ближнем Востоке, выяснила «Русская служба Би-би-си», поговорившая с высокопоставленным европейским дипломатом и еще двумя источниками, знакомыми с ходом переговоров.

По словам собеседников «Би-би-си», трехсторонний мирный процесс начал «выдыхаться» еще до начала войны с Ираном. В обсуждении ключевых «политических» вопросов — судьбы территорий Донбасса и Запорожской АЭС — стороны не приблизились ни к какому компромиссу. «Би-би-си» напоминает, что американская сторона предлагала создать «свободную экономическую зону» на спорных территориях, а Украина — разместить там контингент миротворцев, но такой вариант не устроил Москву. В итоге, как говорит собеседник «Би-би-си», «интерес российской стороны к идее особой экономической зоны снизился».

Еще одним вопросом остаются гарантии безопасности для Украины, о согласовании которых так и не было объявлено. По словам Зеленского, Вашингтон теперь настаивает на том, чтобы гарантии безопасности были одобрены одновременно с итоговым мирным соглашением, но Киев хотел сначала получить их. Источник «Би-би-си» называет эту ситуацию «замкнутым кругом»: без гарантий Украина не может обсуждать территории, а без решения территориального вопроса прогресс в переговорах представить сложно.

Кроме того, как отмечают собеседники «Би-би-си», стороны даже не начали обсуждать остальные темы — например, нерасширение НАТО и другие вопросы безопасности — и это «снижает интерес Москвы к дипломатическому процессу». Европейский дипломат считает, что в администрации США «не всегда верно понимают приоритеты России»: по его мнению, Путину «нужен не просто Донбасс, ему нужен суверенитет над Украиной».

Собеседники «Би-би-си» считают, что повестка и сам формат переговоров в их нынешнем виде вряд ли приведут к концу войны в Украине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о прогрессе в переговорах, заявил, что «ничего выдыхаться не начало». «С самого начала было понятно, что трехсторонние переговоры будут непростыми. И действительно, многие вопросы, особенно территориальный вопрос, еще нужно продолжить обсуждать. Он очень сложный. Много других сложных вопросов. И мы предпочитаем публично, конечно же, их не озвучивать. Мы надеемся, переговоры продолжатся в ближайшее время», — сказал Песков.

Война в фотографиях. Запорожье под ударами российских бомб и беспилотников

Жители дома, разрушенного российским ударом по Запорожью, 21 марта 2026 года Reuters / Scanpix / LETA

Спасатели с телами двоих погибших при российском ударе по Запорожью, 21 марта 2026 года Reuters / Scanpix / LETA

Последствия российского авиаудара по Запорожью 18 марта 2026 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Жилой дом в Запорожье после российского удара, 18 марта 2026 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Горящие дома после удара российского беспилотника по Запорожью, 16 марта 2026 года Dmytro Smolienko / SIPA / Scanpix / LETA Женщина, получившая ранения после удара российского беспилотника в Запорожье, 16 марта 2026 года Kateryna Klochko / AP / Scanpix / LETA

Спасатели тушат пожар после российского авиаудара в Запорожье, 14 марта 2026 года Dmytro Smolienko / SIPA / Scanpix / LETA Жительница Запорожья, пострадавшая во время российского авиаудара, 14 марта 2026 года Reuters / Scanpix / LETA

Воронка после российского удара авиабомбами по жилому району Запорожья 11 марта 2026 года Dmytro Smolienko / Ukrinform / SIPA / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Ксения (Москва). Когда началась война — это был шок. Я ехала в электричке и прочитала новости. Было ощущение, что все в вагоне замерли в стыдливом шоке. Как? Почему? Нас в школе учили, что Россия — страна-освободительница, и тут такое.

Через месяц-другой, когда огромные волны санкций и осуждений хлынули на Россию, пробежала мысль: а может и правильно было начать войну? Все так нас ненавидят, отменяют российских артистов, спортсменов. И несколько месяцев я действительно поддерживала «СВО». Я донатила, вступала в дискуссии… Но мое мнение сначала пошатнулось на 9 Мая, когда стали сравнивать одно с другим и оправдывать одно другим, потом в сентябре, когда началась первая общая мобилизация.

Окончательно розовые очки треснули, когда в стране начались массовые репрессии. Признаться, я не могу сказать, что живу в страхе и ужасе. Я живу обычную простую жизнь, стараюсь поменьше читать новостей. Я хотела лишь поделиться тем, что, возможно, не все люди сразу осознали, во что «мы вляпались».

