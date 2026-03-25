Минобороны РФ заявило о почти 400 сбитых украинских дронах. В Ленинградской области атакован порт Усть-Луга
Украинские военные в ночь на 25 марта атаковали дронами российские регионы. Минобороны РФ заявило, что в течение ночи силы ПВО уничтожили 389 украинских беспилотников.
Удар беспилотниками вновь был нанесен по Ленинградской области. К 07:00 мск, по словам губернатора Александра Дрозденко, над регионом было сбито 56 дронов. Из-за атаки беспилотников возник пожар в порту Усть-Луга.
Обновление: Украинский мониторинговый канал Exilenova+ сообщил, что удар нанесен и по порту Выборга, поврежден строящийся для ФСБ патрульный ледокол «Дзержинский». Губернатор Ленинградской области написал, что в Выборге повреждена кровля жилого дома, об ударе по порту он не упомянул.
В аэропорту Пулково, пишет «Фонтанка», к 08:30 мск были задержаны 49 рейсов, более 20 отменены.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в свою очередь, рассказал, что ВСУ ночью нанесли ракетный удар по региону. По его данным, повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Белгороде и Белгородском районе. «Зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, воды и тепла», — сообщил Гладков в телеграм-канале. Позднее он уточнил, что без электричества остались более 450 тысяч жителей.