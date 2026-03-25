В результате украинских ракетных ударов по Белгородской области в ночь на 25 марта без электричества остались около 450 тысяч человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Отключения электричества произошли в Белгороде и Белгородском округе, Шебекинском и Яковлевском округах, написал Гладков в своем телеграм-канале. Также, по его словам, многие жители столкнулись с перебоями в подаче воды и тепла.

Ремонтные бригады, по его словам, сразу же приступили к восстановительным работам. В Белгороде все детские сады и школы, подчеркнул он, утром 25 марта работали в штатном режиме. Однако полностью устранить последствия удастся лишь за несколько дней, предупредил Гладков, попросив жителей «с пониманием отнестись к возможным перебоям в подаче электроэнергии и тепла».

Украинские военные с начала 2026 года неоднократно наносили удары по объектам энергетической инфраструктуры в Белгородской области, в результате которых десятки тысяч жителей оставались без электричества, воды и тепла. Российские военные прошлой зимой атаковали дронами и ракетами энергетическую инфраструктуру Украины. По всей Украине, в том числе в Киеве, тысячи домов в сильные морозы остались без тепла и электричества.

«Такое Сомали в худшем смысле слова» «Пепел» — единственное СМИ в Белгороде, которое пишет о ситуации в приграничье без цензуры. Как им это удается? И что там на самом деле происходит?

