Война 1490-й день. Киев готовится к новому этапу: переговоры не приносят результатов, США не хотят помогать, ЕС «стратегически непрогнозируем», пишет «Украинская правда»

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить.

Украинские элиты все больше готовятся к затяжной войне, так как переговорный процесс с Россией и США не дает результатов и перспективы быстрого мира кажутся все менее реальными, пишет «Украинская правда».

Сами переговоры — еще до их приостановки, вызванной началом войны США с Ираном — были, как пишет издание, фактически выстроены вокруг статуса Донбасса. Все остальные вопросы обсуждались «в основном для того, чтобы их можно было решать и демонстрировать „динамику“ и „прогресс“».

Однако вывод ВСУ из Донбасса для Украины вряд ли возможен сразу по нескольким причинам, пишет «Украинская правда». Во-первых, руководство страны не видит, как это сможет гарантировать прекращение российской агрессии. «Командирам ВСУ, которые сейчас удерживают господствующие высоты в Донецкой области, невозможно объяснить, что обороняться в открытых степях за этими высотами будет легче или выгоднее. Они просто не понимают, для чего им такой сценарий», — пишет издание.

Во-вторых, Украина постепенно возвращает инициативу на поле боя. После назначения Михаила Федорова министром обороны в январе он начал трансформировать всю логику управления ходом боевых действий, и это уже начало приносить результаты — в феврале, по данным ВСУ, они отвоевали больше территорий, чем Россия захватила.

Третья причина — внутриполитическая ситуация в Украине. Любое решение об окончании войны потребует участия Верховной Рады — а сейчас президентское большинство там очень нестабильно на фоне антикоррупционных скандалов.

В связи с этим для Украины основной целью является не столько заключение мирного соглашения прямо сейчас, сколько сохранение внимания США, без помощи которых Киев просто не сможет продолжать войну. Евросоюз, считающийся ключевым партнером Украины, «стратегически непрогнозируем». Как пишет «Украинская правда», функционеры Брюсселя являются «чемпионами мира по громким заявлениям», но до реальной помощи дело доходит далеко не всегда.

Так, например, произошло с 90-миллиардным кредитом, обещанным ЕС. Его заблокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Если в ближайшие месяцы кредит не будет выделен, рассказал «Украинской правде» один из высокопоставленных членов команды Владимира Зеленского, уже во второй половине года у Киева могут закончиться деньги на социальные выплаты.

«Поэтому очевидно, что [Кирилл] Буданов с [Давидом] Арахамией должны ездить, должны говорить, искать формулировки. Столько, сколько это будет нужно. Иначе еще несколько лет войны и уже без США. Готовы ли люди к такому? Боюсь, что нет», — рассказал источник издания.

При этом угроза оказаться без помощи США сейчас реальна как никогда: американцы не видят со стороны Киева желания договариваться, и это может заставить их вообще выйти из мирного процесса.

Как заключает «Украинская правда», главная проблема страны в начале пятого года войны оказалась в том, что Украине необходимо планировать дальнейшую борьбу на стратегическую перспективу, но самостоятельно она не может собрать необходимые ресурсы, а помощь партнеров находится под угрозой.

Украина не может согласиться на условия партнеров, но и не может от них категорически отказаться, потому что потеряет часть и без того дефицитных ресурсов для выживания. В шахматах подобную ситуацию называют патом. Но в жизни воюющей страны нельзя объявить ничью и начать новую партию. Поэтому сегодня украинская власть занята тяжелыми поисками сильного хода, который сможет сдвинуть невыгодную ситуацию с мертвой точки.

Война в фотографиях. Донецкая область

Антидроновые сетки, установленные вдоль сельских дорог в Донбассе Maciek Musialek / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Герман. Третья мировая в самом разгаре. Ничто и никто не может это остановить. Когда началось вторжение России в Украину, все кричали — да как же так, россияне не борются, надо выходить на улицы, а вам видимо все нравится. Да, конечно, россияне не умеют отстаивать свои права, но это давно известно. А вот где все европейцы, которые должны были бы показать своим правительствам, что они не поддерживают тот ужас, который творится вокруг? Где европейцы, протестующие против невероятного скачка цен на бензин, например? Где европейцы, требующие перестать пресмыкаться перед заокеанским фюрером и создать, наконец, европейскую армию, которая защитит и Европу, и Украину? Их нет. Сидят по домам. Думают, что их это не касается. Ждут, когда все закончится. Ровно точно так же, как россияне, которых он так громко обвиняли.

