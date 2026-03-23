Война Тысяча четыреста восемьдесят девятый день. Европа пытается задобрить Трампа, чтобы он не прекратил помогать Украине, пишет Politico

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Страны ЕС опасаются, что президент США Дональд Трамп отомстит Европе за то, что она не участвует в войне с Ираном, и полностью прекратит помощь Украине — поэтому предпринимают усилия, чтобы его задобрить. Об этом пишет Politico со ссылкой на анонимных европейских дипломатов.

Сейчас страны Европы пытаются договориться с Трампом об ограниченной поддержке его войны в Иране, чтобы убедить его по-прежнему помогать Украине и оказывать давление на Москву. Президент США ранее неоднократно критиковал крупнейшие страны Европы за отказ принять участие в разблокировке Ормузского пролива. «Мы это запомним», — написал он на прошедших выходных в соцсети Truth.

Помимо настроения Трампа, беспокойство в Европе вызывает и ситуация с ракетами для ПВО, которые союзники США на Ближнем Востоке очень активно расходуют, чтобы отбиваться от иранских атак. «Это не должно превратиться в ситуацию „или-или“, когда у США будет хватать ресурсов только для одного конфликта, и они бросят Украину», — заявил один из собеседников Politico.

Как отмечают собеседники издания, сейчас ключевые европейские лидеры всеми силами пытаются показать Трампу, что поддерживают его в стремлении открыть Ормузский пролив. Наиболее активную роль в этом играет генсек НАТО Марк Рютте — публично он постоянно хвалит действия Трампа. Так, на прошлой неделе он назвал уничтожение военного потенциала Ирана «очень важным», заявив, что это в том числе полезно и для европейской безопасности.

В вышедшем вчера интервью CBS News Рютте, помимо прочего, подчеркнул, что США продолжают обеспечивать бесперебойные поставки оружия в Украину, а также «снова оказывают критически важную разведывательную поддержку».

Президент Франции Эммануэль Макрон, пишет Politico, публично более осторожен в выражении поддержки Трампу, однако он в последнее время крайне активен в непубличных контактах — на прошлой неделе сразу в двух телефонных разговорах Макрон заверял Трампа, что Франция поможет восстановить судоходство в Ормузском проливе. Источник Politico рассказал, что это было сделано именно с целью «управлять» позицией Трампа.

Британский премьер Кир Стармер был главным инициатором заявления, которое подписали Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Канада и Япония, в котором они выразили готовность «внести вклад в обеспечение безопасного прохода через пролив». «Нам нужно показать Трампу, что мы активны на Ближнем Востоке. Это в наших интересах — и в интересах Украины», — объяснил появление этого документа еще один собеседник Politico.

Война в фотографиях. Санкт-Петербург

Санкт-Петербург и Ленинградскую область вчера вечером и сегодня ночью атаковали украинские беспилотники. Губернатор области Александр Дрозденко сообщил, что в общей сложности над регионом сбили более 70 дронов.

Из-за атаки аэропорт Пулково со вчерашнего вечера работал в ограниченном режиме, а с полуночи полностью прекратил принимать и отправлять рейсы. Запрет был полностью снят только в 11 часов утра.

По данным Минтранса России, в Пулково были отменены 62 рейса, более 80 были задержаны, еще 45 самолетов, летевших в Петербург, сели на запасных аэродромах в близлежащих городах.

Из-за задержек и отмен в аэропорту застряли тысячи человек, многие из них — в «чистой» зоне, после прохождения предполетного досмотра.

Война глазами читателей «Медузы»

Оксана (Запорожье). Четыре года, как началась война. Тогда в 2022 году казалось: ну один-два, максимум три месяца, и все закончится, — а уже четыре года. Я не понимаю, как такое зло, такая несправедливость может существовать.

Каждую ночь, каждый день на нас летят дроны, ракеты. Тревоги бесконечные. По улицам города страшно ходить и ездить. Делаю погромче музыку в машине, чтобы не слышать воя сирены, и еду на работу. Ночью в кровати слушаю гул «Шахеда», и если гудит ровно, то значит можно не бежать за две стены. Разрушать мирное государство, издеваться над мирными людьми, убивать детей и взрослых — это терроризм, преступление. Справедливость будет, и преступники (российские военные во главе с бункерным) будут наказаны.

О чем мы писали накануне

Война Тысяча четыреста восемьдесят восьмой день. Украина и США возобновили встречи — но переговоры о мире буксуют, и началось это еще до войны на Ближнем Востоке

