Сотрудники НАБУ и Управления государственной охраны Украины в правительственном квартале. Киев, 27 декабря 2025 года НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) 27 декабря объявили, что провели операцию под прикрытием и разоблачили организованную преступную группу, в которую входили действующие народные депутаты Украины.

Следствие утверждает, что участники группы систематически «извлекали неправомерную выгоду» из своих полномочий по голосованию за законопроекты в Верховной Раде. Подробности схемы и кого подозревают в участии в ней, антикоррупционные ведомства не сообщили, пообещав огласить детали дела позже.

В субботу сотрудники НАБУ пришли с обысками в комитеты Верховной Рады, но им, как заявило ведомство, попытались помешать сотрудники управления государственной охраны. В самом управлении сообщили, что проверяли людей, которых следователи привели в правительственный квартал в качестве понятых. После проверки всех пропустили на территорию.

Следственные действия проходили в помещении комитета Рады по вопросам транспорта, сообщили депутаты Алексей Гончаренко и Юлия Сирко. В свою очередь журналист-расследователь Михаил Ткач рассказал, что обыски были проведены и в бизнес-центре «Парковый», где расположен штаб партии «Слуга народа». При этом неизвестно, приходили ли следователи именно в офис «Слуги народа». Депутат Ярослав Железняк отметил, что БЦ «Парковый» большой. «Там (как раз в офисе партии) их [следователей] нет», — добавил он.

Депутат Ростислав Павленко заявил, что НАБУ проводит обыски у депутатов от «Слуги народа» Юрия Корявченкова и Юрия Киселя. Кисель занимает должности зампредседателя депутатской фракции «Слуги народа» и главы комитета Верховной Рады по вопросам транспорта. Его также считают близким другом президента Украины Владимира Зеленского. Корявченков — бывший административный директор студии «Квартал 95». «Дело — о незаконном обогащении: получении нелегальных выплат в конвертах», — написал Павленко в фейсбуке. Однако в НАБУ назвали недостоверной информацию СМИ об обысках у Корявченкова. Информацию о претензиях в адрес Киселя ведомство пока не комментировало.

В начале декабря издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники сообщало, что следователи НАБУ более двух лет тайно прослушивали Киселя в рамках расследования «коррупции в высших эшелонах власти». В публикации также упоминался бывший первый помощник президента Украины Сергей Шефир, который часто общался с Киселем.

После сообщений об обысках «Зеркало недели» сообщило, что в рамках расследования схемы подкупа депутатов подозрения получили парламентарии от «Слуги народа» — Кисель, Евгений Пивоваров и Игорь Негулевский. Их заподозрили по статье 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Источник «Украинской правды» утверждает, что среди подозреваемых также Ольга Савченко — еще один депутат этой фракции. По данным издания и депутата Железняка, подозрения могут объявить и другим парламентариям.

Следователи допросили секретаря фракции «Слуга народа» Тараса Мельничука, сообщает »«Зеркало недели». По информации издания, Корявченков после подозрения коллегам покинул Украину, хотя его среди подозреваемых нет. Источники «Украинской правды» информацию об отъезде Корявченкова опровергли.

Это второе громкое дело о коррупции в высших эшелонах украинской власти за последние месяцы. В ноябре следователи НАБУ провели обыск у Тимура Миндича — совладельца студии «Квартал 95» и соратника Зеленского. Миндич уехал из Украины незадолго до обыска, его объявили в розыск.

В НАБУ заявили, что раскрыли масштабную схему хищений в компании «Энергоатом» — операторе атомных электростанций Украины. На этом фоне свои посты покинули Светлана Гринчук и Герман Галущенко, которые в разное время занимали пост министра энергетики. Кроме того, в отставку ушли глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, все его помощники и советники.