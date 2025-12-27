Следователи в Украине заявили, что раскрыли преступную группу, получавшую деньги за голосования в Раде. В нее входили депутаты

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило 27 декабря, что в ходе операции под прикрытием разоблачило организованную преступную группу, в которую входили депутаты Украины.

«По данным следствия, участники группы на систематической основе получали неправомерную выгоду за голосование в Верховной раде Украины», — говорится в заявлении антикоррупционного органа.

Следователи пришли с обысками в комитеты Верховной рады, однако им попытались помешать сотрудники управления государственной охраны, заявили в НАБУ. Следственные действия проходили в помещении комитета Рады по вопросам транспорта, сообщил депутат Алексей Гончаренко.

Также, по данным СМИ, следователи проводят обыск в конгрессно-выставочном центре «Парковый», где находится офис партии «Слуга народа».

В НАБУ назвали недостоверной информацию СМИ о том, что следователи проводят обыски у депутата Юрия Корявченкова — бывшего административного директора студии «Квартал 95».

Также в украинских медиа появились предположения, что следователи пришли с обыском к депутату Юрию Киселю, которого называют близким другом президента Украины Владимира Зеленского. Следователи пока не комментировали эту информацию.

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины в ноябре провели обыск у Тимура Миндича — совладельца студии «Квартал 95» и соратника Зеленского. Миндич уехал из Украины незадолго до обыска, его объявили в розыск.

В НАБУ заявили, что раскрыли масштабную схему хищений в компании «Энергоатом» — операторе атомных электростанций Украины. На этом фоне свои посты покинули Светлана Гринчук и Герман Галущенко, которые в разное время занимали пост министра энергетики.

