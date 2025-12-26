90% моего дела — это медийный кейс. Медийно меня уже сделали крайним. Крутая медиаатака. Я не хочу комментировать , потому что идет следствие, будет суд. Я знаю , но никогда не давал им никаких указаний. Я не хочу говорить о , потому что это один из важных аспектов в моем уголовном деле. Сегодня мне приписывают миллион вещей, которых не было. Я не буду говорить по фактам, чтобы не ухудшить свою и без того не очень легкую позицию: я в Израиле, нахожусь под большим давлением — не самое лучшее время для меня. Сейчас меня можно обвинить в чем угодно, хоть в войне в Израиле. Сегодня я виноват во всем. Со временем все будет раскрыто. С встречался давно. С Зеленским разговаривал давно. К сожалению, во время его президентства очень редко общались. Сейчас вообще не общаемся.

Это краткий пересказ интервью Тимура Миндича, которое он дал журналисту «Украинской правды» Михаилу Ткачу. Высказывания отредактированы, но их смысл сохранен.