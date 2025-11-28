Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Ермака

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал заявление об отставке. Об этом в вечернем обращении к нации сообщил Владимир Зеленский.

Президент Украины отметил, что на фоне войны и обсуждения мирного плана стране необходима «внутренняя сила» — как основа внешнего единства и отношений Украины с миром. Для сохранения этой силы, сказал Зеленский, нельзя отвлекаться «на что-то другое, кроме защиты Украины». Поэтому, в частности, необходима «перезагрузка офиса президента».

«Россия очень хочет, чтобы Украина совершала ошибки. С нашей стороны ошибок не будет. Наша работа продолжается. Наша борьба продолжается. Не имеем права не дожать, не имеем права отступить или разругаться. Утратим единство — рискуем потерять все: себя, Украину, свое будущее», — заявил президент Украины.

Обновлено. Владимир Зеленский подписал указ об отставке главы своего офиса Андрея Ермака. Документ опубликован на сайте президента Украины.

Андрей Ермак возглавлял офис президента Украины с февраля 2020 года. Он считался одним из ключевых соратников Зеленского, СМИ называли его вторым по влиянию человеком в стране после президента.

После начала коррупционного скандала, связанного с хищениями в «Энергоатоме», многие — как оппоненты, так и соратники Зеленского — призывали президента уволить Ермака. 20 ноября на встрече с членами своей партии «Слуга народа» президент Украины дал понять, что не будет этого делать.

Утром 28 ноября у Ермака прошли обыски в рамках антикоррупционного расследования хищений в «Энергоатоме». Он заявил, что будет сотрудничать со следствием. По итогам никаких обвинений Ермаку предъявлено не было.

