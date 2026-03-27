США допустили, что могут перенаправить на Ближний Восток оружие для Украины

Государственный секретарь США Марко Рубио не исключил, что оружие, предназначенное для Украины, могут перенаправить на Ближний Восток, чтобы использовать его в войне США и Израиля с Ираном.

Выступая 27 марта во Франции, Рубио заявил, что конфликт на Ближнем Востоке пока не повлиял на программу, призванную помочь Украине в защите от вторжения войск РФ, пишет Bloomberg.

«Пока этого не произошло. Пока ничего не было перенаправлено. Но это может произойти», — сказал Рубио журналистам после встречи министров иностранных дел стран «Большой семерки».

По данным Politico, США предупредили союзников, что поставки американского оружия Украине могут приостановить в ближайшие месяцы. По словам трех европейских чиновников, знакомых с ходом переговоров, Госдепартамент сообщил союзникам, что могут сорваться поставки боеприпасов — особенно ракет-перехватчиков для системы ПВО Patriot.

При этом, как рассказал один из источников, в Вашингтоне заверили, что не станут переправлять оружие, которое союзники закупают у США для Украины. Ранее The Washington Post написала, что Пентагон рассматривает возможность перенаправить оружие, закупаемое по этой программе, чтобы пополнить запасы США.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил журналистам, что жизненно важное для Киева оборудование, в том числе ракеты-перехватчики, «продолжает поступать в Украину», сообщает Euronews.

США с начала войны с Ираном израсходовали запасы критически важных боеприпасов, рассчитанные на годы, писала в середине марта газета Financial Times, ссылаясь на источники. Дональд Трамп говорил в начале войны, что у США «почти безграничные запасы» боеприпасов «среднего и высшего класса».

США и Израиль начали войну с Ираном почти месяц назад, 28 февраля. Дональд Трамп допускал, что война продлится четыре-пять недель. Уже 9 марта он заявил, что война практически завершилась. В конце марта президент США сказал соратникам, что хотел бы избежать затяжной войны и закончить ее до середины мая, писала The Wall Street Journal.

