Трамп заявил о «почти безграничных запасах» боеприпасов у США. WSJ писала, что у американских военных могут закончиться ракеты

Дональд Трамп заявил, что у США «почти безграничные запасы» боеприпасов «среднего и высшего класса». «Войны можно вести вечно и очень успешно, используя только эти запасы», — написал Трамп в своей соцсети Truth.

Он особо подчеркнул, что его предшественник на посту президента США Джо Байден безвозмездно передал Украине оружие и боеприпасы стоимостью в сотни миллиардов долларов и «не потрудился их заменить». «К счастью, я перестроил вооруженные силы в свой первый президентский срок и продолжаю это делать», — написал Трамп.

«Соединенные Штаты полны сил и готовы одержать крупную победу», — подчеркнул он.

Днем ранее The Wall Street Journal написал, что у США стремятся завершить основные боевые действия против Ирана до того, как их запасы боеприпасов, в том числе ракет-перехватчиков и крылатых ракет «Томагавк», начнут истощаться.

Данные об арсеналах относятся к секретной информации, писало издание, но опыт военных кампаний предыдущих лет показывает, что ракеты расходуются очень быстро.

Одна из причин, по которой США и Израиль атаковали первыми, заявил WSJ высокопоставленный чиновник, заключалась в том, чтобы ослабить способность Ирана наносить удары ракетами и беспилотниками и, таким образом, снизить нагрузку на систему ПРО.

Если война затянется, отметили эксперты издания, то США, вероятно, придется перебрасывать на Ближний Восток боеприпасы из других регионов присутствия.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил в интервью Corriere della Sera, что из-за войны США с Ираном могут сократить американские поставки боеприпасов Украине. «Американцам и их союзникам на Ближнем Востоке они могут понадобиться для самообороны, например, ракеты для комплексов Patriot», — сказал он.

В 2025 году, напомнил он, поставки боеприпасов Украине в связи с военной операцией США и Израиля против Ирана замедлились. «Сегодня этого еще не произошло, но я боюсь, что это может повториться», — сказал Зеленский.

