Это заявления президента США Дональда Трампа, которое он сделал в интервью CBS News 9 марта.

Я думаю, что война практически завершена. Мы значительно опережаем . У Ирана нет флота, нет средств связи, у них нет военно-воздушных сил. У них почти не осталось ракет. Их дроны взрываются повсюду, в том числе взрываются и места их производства. В военном смысле у них . Они использовали все, чем могли стрелять. Им лучше не фокусничать, иначе стране конец. Если они сделают что-то плохое, это будет конец Ирана, и вы больше никогда не услышите это название. У меня нет никакого послания Моджтабе Хаменеи, которого выбрали новым верховным лидером Ирана. Никакого. США могут многое сделать по поводу , сейчас он открыт, и я все еще думаю о том, чтобы его захватить. Это все только в моей голове — и больше ни в чьей.

