«Мне не скучно. Мы легко одержим победу» Трамп впервые после начала войны с Ираном выступил с речью в прямом эфире

Это выступления президента США Дональда Трампа на церемонии награждения медалями Почета в Белом доме в Вашингтоне 2 марта. Трамп впервые выступил с речью в прямом эфире после того, как США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля.

Мы начали войну, потому что Иран не собирался прекращать разработку ядерного оружия. Это был наш последний и лучший шанс нанести удар. Иран уже обладал ракетами, способными поразить Европу и наши базы, и вскоре обзавелся бы ракетами, способными достичь прекрасной Америки. Наши цели ясны: уничтожить ракетный потенциал Ирана и его военно-морской флот, гарантировать, что главный спонсор терроризма в мире никогда не получит ядерное оружие и не сможет руководить террористами за пределами своих границ. С самого начала мы прогнозировали, что война продлится четыре-пять недель. Мы уже значительно опережаем прогнозы, но мы можем продержаться гораздо дольше, сколько бы ни потребовалось. Сегодня кто-то сказал, что я хочу сделать все быстро, иначе мне «станет скучно». Мне не скучно. В этом нет ничего скучного. У нас самая сильная и мощная армия в мире, и мы легко одержим победу.

Фото на обложке: Saul Loeb / AFP / Scanpix / LETA