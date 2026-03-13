FT: США за две недели ударов по Ирану исчерпали запасы боеприпасов, рассчитанные на годы

Администрация Дональда Трампа с начала войны с Ираном израсходовала запасы критически важных боеприпасов, рассчитанные на годы, сообщила Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Речь идет, в том числе, о ракетах большой дальности «Томагавк».

Согласно подсчетам Центра стратегических и международных исследований (CSIS), за первые 100 часов войны на Ближнем Востоке США использовали 168 ракет «Томагавк». «Это очень много. И на их восполнение уйдут годы», — сказал FT один из американских конгрессменов.

Ожидается, что Пентагон в ближайшие дни направит в Белый дом и Конгресс официальный запрос на дополнительное военное финансирование в размере 50 миллиардов долларов.

В администрации Трампа оценивают первые шесть дней войны с Ираном как минимум в 11,3 миллиарда долларов. Такие данные были представлены на закрытом брифинге в Конгрессе, писал Reuters 11 марта.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила 12 марта, что у американских вооруженных сил «более чем достаточно» боеприпасов и оружия, чтобы «достичь целей» операции против Ирана, поставленных президентом Трампом.

