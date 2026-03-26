WSJ: Трамп хотел бы закончить войну с Ираном до середины мая
Президент США заявил соратникам, что хотел бы избежать затяжной войны с Ираном и закончить ее в ближайшие недели, пишет The Wall Street Journal.
По данным собеседников WSJ, в Белом доме рассчитывают, что к встрече Трампа с главой КНР Си Цзиньпином, намеченной на 14-15 мая, война будет закончена.
Источники издания рассказали, что Трамп в частном порядке сообщил своим советникам, что, по его мнению, война с Ираном находится в завершающей стадии, и он считает, что следует придерживаться ранее озвученных сроков проведения военной операции за четыре-шесть недель.
В начале марта, через несколько дней после начала войны с США и Израиля с Ираном, Трамп говорил: «C самого начала мы рассчитывали на четыре-пять недель боевых действий, но у нас есть возможность вести войну гораздо дольше»
Издание отмечает, что по состоянию на конец марта у Трампа нет простых вариантов прекращения войны, а мирные переговоры находятся пока что на самом начальном этапе.
Источники WSJ также рассказали, что президент США считает, что война в Иране отвлекает от его от других целей. Что это за новая цель, Трамп не уточнил, но некоторые собеседники издания предположили, что речь может идти о смене режима на Кубе.