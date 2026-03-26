WSJ: Трамп хотел бы закончить войну с Ираном до середины мая

Президент США заявил соратникам, что хотел бы избежать затяжной войны с Ираном и закончить ее в ближайшие недели, пишет The Wall Street Journal.

По данным собеседников WSJ, в Белом доме рассчитывают, что к встрече Трампа с главой КНР Си Цзиньпином, намеченной на 14-15 мая, война будет закончена.

Источники издания рассказали, что Трамп в частном порядке сообщил своим советникам, что, по его мнению, война с Ираном находится в завершающей стадии, и он считает, что следует придерживаться ранее озвученных сроков проведения военной операции за четыре-шесть недель.

В начале марта, через несколько дней после начала войны с США и Израиля с Ираном, Трамп говорил: «C самого начала мы рассчитывали на четыре-пять недель боевых действий, но у нас есть возможность вести войну гораздо дольше»

Издание отмечает, что по состоянию на конец марта у Трампа нет простых вариантов прекращения войны, а мирные переговоры находятся пока что на самом начальном этапе.

Источники WSJ также рассказали, что президент США считает, что война в Иране отвлекает от его от других целей. Что это за новая цель, Трамп не уточнил, но некоторые собеседники издания предположили, что речь может идти о смене режима на Кубе.

Война с Ираном явно идет не по плану США — и теперь Трампу придется принимать решения, которых он наверняка хотел бы избежать Как кризис в Ормузском проливе разрушил американскую стратегию и к чему все это приведет. Большой разбор «Медузы»

