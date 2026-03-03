Трамп и члены его команды пытаются объяснить, зачем США воевать с Ираном. Версии меняются и противоречат друг другу Мы собрали главные из них

Дональд Трамп и его советники на совещании после первых ударов по Ирану, 28 февраля 2026 года The White House

28 февраля Дональд Трамп начал войну с Ираном, которую большинство американцев не поддержало. Для информационного сопровождения этой войны Белый дом выбрал тактику, необычную для лидеров США, но узнаваемую для российской пропаганды: Трамп и члены его команды высказали широкий и в чем-то противоречивый спектр мнений о том, зачем США нужен этот конфликт и каков будет его благоприятный исход. Эксперты полагают, что таким образом Трамп хочет сохранить гибкое определение победы и снять с себя ответственность за возможную неудачу. Но критики и даже некоторые сторонники президента США возмущены уклончивыми ответами Белого дома, считая, что они выдают отсутствие внятной стратегии, без которой Америка может надолго увязнуть в новой войне на Ближнем Востоке. «Медуза» изучила, как Трамп и члены его администрации объясняли причины, цели и характер войны с Ираном.

Об иранской ядерной программе

Министр обороны Пит Хегсет, 22 июня 2025 года

«[В ходе 12-дневной войны] мы иранскую ядерную программу. Благодаря смелому и дальновидному руководству президента Трампа ядерные амбиции Ирана полностью уничтожены».

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, 22 февраля 2026 года

«Уровень обогащения урана в Иране достигает 60%. Вероятно, через неделю у них появятся материалы промышленного качества для изготовления бомб».

Госсекретарь Марко Рубио, 25 февраля 2026 года

«Когда их ядерная программа была стерта с лица земли, им запретили ее возобновлять, но они постоянно пытаются восстановить ее элементы. Сейчас они не обогащают [уран], но они пытаются дойти до точки, когда смогут это делать».

Итоги 12-дневной войны

США и Израиль разбомбили в Иране заводы по обогащению урана. А где сам уран, который успела обогатить Исламская Республика? И остались ли у страны ресурсы для создания ядерной бомбы?

О причинах новых ударов по Ирану

Президент Дональд Трамп, 1 марта

«Они [иранцы] не хотели прекращать свои ядерные исследования. Они не хотели пообещать, что у них не будет ядерного оружия. Если бы мы этого не сделали [не атаковали], у них было бы ядерное оружие в течение двух недель».

Пит Хегсет, 2 марта

«Иран создавал ракеты и дроны, чтобы сформировать конвенциональный щит для своего ядерного шантажа. Наши базы, наши люди, наши союзники — все у них на прицеле. У Ирана был приставленный к нашей голове обычный „пистолет“, пока они пытались проложить себе путь к ядерной бомбе».

Марко Рубио, 2 марта

«Мы знали, что Израиль предпримет какие-то действия против Ирана. Мы знали, что это спровоцирует нападение на американские войска на Ближнем Востоке. И мы знали, что если мы не предпримем превентивных мер до того, как они начнут эти атаки, мы понесем большие потери».

О целях операции

Дональд Трамп, 28 февраля

«Все, чего я хочу, — это свободы для [иранского] народа. Я хочу, чтобы страна была в безопасности, и именно этого мы и добьемся».

Дональд Трамп, 2 марта

«Во-первых, мы уничтожаем ракетный потенциал Ирана. Во-вторых, их флот. В-третьих, мы добиваемся того, чтобы главный в мире спонсор терроризма никогда не получил ядерное оружие. И, наконец, мы добиваемся того, чтобы иранский режим не мог вооружать террористические армии за пределами своих границ».

О сроках операции

Дональд Трамп, 28 февраля

«Точечные тяжелые бомбардировки будут продолжаться без перерыва всю неделю — или столько, сколько потребуется, чтобы достичь нашей цели: мира на всем Ближнем Востоке и во всем мире!»

Дональд Трамп, 2 марта

«C самого начала мы рассчитывали на четыре-пять недель боевых действий, но у нас есть возможность вести войну гораздо дольше».

Как этот конфликт может развиваться дальше

За три дня США и Израиль убили лидера Ирана и нанесли сильный ущерб военной инфраструктуре страны. Хватит ли этого для победы? И зачем Иран в ответ втягивает в войну весь Ближний Восток?

О смене режима в Иране

Дональд Трамп, 28 февраля

«Я обращаюсь к великому и гордому народу Ирана: час вашей свободы настал. Когда мы закончим, берите власть в свои руки. Это, вероятно, будет ваш единственный шанс на поколения вперед. Много лет вы просили помощи Америки, но так ее и не получили. Ни один президент не был готов сделать то, что готов сделать я. Теперь у вас есть президент, который дает вам то, чего вы хотите. Посмотрим, как вы на это ответите».

Сенатор Линдси Грэм, 1 марта

«Цель — уничтожить угрозу, а не режим. Когда операция закончится, неважно, кто придет к власти в Иране, у них не будет баллистических ракет, чтобы навредить нам, Израилю или Ближнему Востоку. У них не будет возможности оставаться крупнейшим спонсором терроризма. <…> Мы собираемся освободить иранский народ от террористического режима и дать шанс самим определить свою судьбу. Но это не наша работа — выбирать новое правительство Ирана».

Дональд Трамп, 1 марта

«У меня есть три очень хороших кандидата [на роль лидера Ирана]. Я не буду раскрывать их сейчас. Давайте сначала выполним свою работу. <…> Я думаю, то, что мы сделали в Венесуэле, — это идеальный сценарий. Все сохранили свои должности, кроме двух человек».

«Атака была настолько успешной, что выбила из игры большинство кандидатов [на пост лидера Ирана]. Это не будет никто из тех, о ком мы думали, потому что они все мертвы. Мы не знаем, кого они [иранцы] выберут. Возможно, им повезет, и они выберут кого-то, кто знает, что делает».

Пит Хегсет, 2 марта

«Это не так называемая война за смену режима, но режим, безусловно, изменился, и миру от этого только лучше».

Власть в Иране после Хаменеи

Кто теперь правит Ираном? Что за переходный совет? И кто станет новым верховным лидером вместо убитого Али Хаменеи? Отвечаем (насколько это возможно) на вопросы о новой структуре власти в стране

Об убийстве аятоллы Али Хаменеи

Конгрессмен-республиканец Майкл Тернер, 1 марта

«Вчера я говорил с госсекретарем Рубио, и он ясно дал понять, что мы не атаковали Хаменеи. <…> Он был кровавым авторитарным правителем, из-за которого погибло невероятное число израильтян, и это, безусловно, дает им серьезные основания поступать так [атаковать его]».

Пит Хегсет, 2 марта

«Я думаю, Израиль отлично справился с проведением этой операции».

Дональд Трамп, 2 марта

«Я достал его [Хаменеи] раньше, чем он достал меня. Они . Что ж, я достал его первым».

Кем был убитый иранский лидер

Убит Али Хаменеи — иранский лидер, преемник аятоллы Хомейни и главный хранитель наследия Исламской революции Он провел у власти больше, чем другие диктаторы современности. Вот какими были эти годы

