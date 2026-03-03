Израильская разведка годами получала записи с дорожных камер в Тегеране. Это помогло подготовить убийство Хаменеи «Мы знали Тегеран так же хорошо, как Иерусалим»

Тегеран, 2 марта 2026 года Morteza Nikoubazl / NurPhoto / Getty Images

Израильская разведка взломала камеры видеонаблюдения на дорогах Тегерана и годами получала данные с них, что позволяло следить за охранниками и водителями высокопоставленных иранских чиновников, рассказали журналистам Financial Times источники в разведке. Собранные данные позволили подготовить удары Израиля и США по Ирану, в результате которых был убит верховный лидер страны Али Хаменеи.

По словам собеседников газеты, израильская разведка взломала почти все камеры, отслеживающие дорожное движение в Тегеране. Несколько лет изображения с них в зашифрованном виде передавали на серверы в Израиле. Одна из таких камер находилась рядом с местом, где охранники и водители высшего руководства Ирана парковали машины.

Данные с камер и другая информация позволили израильской разведке составить досье на сотрудников иранских служб безопасности и узнать, где они живут, когда работают и как добираются до места службы, а самое важное — кого именно они должны охранять и перевозить.

Как отмечается в статье FT, разведка Израиля фактически следила за жизнью иранских чиновников и их подчиненных в режиме реального времени. Задолго до бомбардировок «мы знали Тегеран так же хорошо, как Иерусалим», рассказал газете один из сотрудников разведки.

Операцию против Ирана планировали в течение нескольких месяцев. Решение было принято, когда разведки США и Израиля подтвердили, что Хаменеи встретится с высокопоставленными чиновниками в своей резиденции в Тегеране утром 28 февраля. Израильтяне узнали об этом в том числе благодаря данным с камер видеонаблюдения. Американцам эти сведения подтвердил информатор, сообщили источники FT.

Дональд Трамп отдал приказ о начале бомбардировок, находясь на борту президентского самолета, направлявшегося в Техас. Американские военные, по словам главы Объединенного комитета начальников штабов США Дэна Кейна, расчистили путь для израильских истребителей: они совершили кибератаки, «нарушившие, ослабившие и ослепившие Иран». Израиль, в свою очередь, вывел из строя десятки вышек сотовой связи, из-за чего охрана Хаменеи не могла получить предупреждения об атаке.

Решение убить Хаменеи и других высокопоставленных функционеров иранского режима в первый же день войны было принято, поскольку Израиль и США опасались, что после начала бомбардировок они укроются в бункерах. Всего израильские самолеты сбросили на резиденцию Хаменеи до 30 бомб.

Иран официально подтвердил гибель Хаменеи в результате удара Израиля и США. Вместе с верховным лидером погибли члены его семьи. Пока Ираном управляет переходный совет из трех человек: это президент Масуд Пезешкиан, верховный судья Голям-Хосейн Мохсени-Эджеи и член Совета стражей аятолла Алиреза Арафи.

