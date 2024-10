Похороны двух человек, погибших в результате взрывов устройств связи, в Бейруте, 19 сентября 2024 года Wael Hamzeh / EPA / Scanpix / LETA

Американская газета The Washington Post выпустила расследование, посвященное «одной из самых успешных и самых изобретательных» операций спецслужб в новейшей истории — подрыву пейджеров и раций членов «Хизбаллы» в Ливане 17-18 сентября, в результате чего пострадали около трех тысяч боевиков группировки, некоторые из них погибли. По данным Минздрава Ливана, погибли не менее 37 человек, в том числе дети. В основу материала, опубликованного на сайте издания 5 октября, легли беседы с израильскими, арабскими и американскими чиновниками, политиками и дипломатами, а также с представителями властей Ливана и источниками, близкими к «Хизбалле». «Медуза» пересказала этот материал.

По словам источников The Washington Post в Израиле, США и на Ближнем Востоке, идея с пейджерами возникла у израильской разведывательной службы «Моссад» в 2022 году, примерно в это же время спецслужбы начали выполнять некоторые части плана. Это произошло более чем за год до нападения террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, которое привело к обострению отношений Израиля и «Хизбаллы».

Идея создать «троянского коня» в сфере коммуникаций, пишет The Washington Post, появилась, когда «Хизбалла» начала искать устройства для передачи сообщений, защищенные от взлома, — лидеры группировки опасались, что Израиль может использовать для прослушивания и слежки даже обычные мобильные телефоны. В «Моссаде» придумали схему, убедившую «Хизбаллу» купить новую линейку тайваньских пейджеров Apollo, собранных в Израиле.

«Хизбалла» закупила пять тысяч пейджеров со взрывчаткой у доверенного продавца. В устройствах искали взрывчатку, но не нашли

The Washington Post отмечает, что первая часть операции «Моссада», связанная с поставками «Хизбалле» заминированных раций, началась в 2015 году. Рации содержали небольшие аккумуляторы, скрытую взрывчатку и систему передачи данных, что позволило разведке Израиля в течение девяти лет подслушивать разговоры боевиков «Хизбаллы», «оставляя за собой возможность превратить рации в бомбы в случае будущего кризиса». До 2024 года рации не взрывали. «Но затем появилась новая возможность и новый модный продукт: маленький пейджер, оснащенный мощной взрывчаткой», — пишет газета.

Лидеры «Хизбаллы» знали, что против группировки готовят диверсии, поэтому пейджеры не могли произвести на территории Израиля, США или любой другой страны — союзницы Израиля. Поэтому для подрыва решили использовать тайваньские пейджеры Apollo, чей производитель никак не связан с Израилем. По словам источников The Washington Post, тайваньская компания Gold Apollo не знала, что Израиль собирается использовать ее пейджеры.

«Хизбалла» получила первое предложение закупить пейджеры Apollo в 2023 году. К группировке обратилась женщина, чья личность и национальность не раскрываются, ранее она была торговым представителем Gold Apollo на Ближнем Востоке, а затем основала свою компанию и купила лицензию на продажу пейджеров под маркой Apollo. «Хизбалла» доверяла этому продавцу, указывает издание.

Женщина предложила группировке купить партию прочных водонепроницаемых пейджеров модели AR924, чей вес менее 100 грамм. Израильский чиновник заявил, что именно эта женщина связалась с «Хизбаллой» и объяснила представителям группировки, чем этот пейджер лучше других. Чиновник добавил, что одним из главных преимуществ AR924 стало то, что пейджер «можно заряжать с помощью кабеля», а устройство месяцами работает без подзарядки. Продавец не знала об операции «Моссада» и о том, что пейджеры собирали в Израиле, говорят источники.

Небольшое количество мощной взрывчатки надежно спрятали в блоке для аккумулятора и, по словам собеседников The Washington Post, его было практически невозможно обнаружить. Израильские чиновники считают, что «Хизбалла» проверила пейджеры, разобрав несколько устройств, а также, возможно, просветила их с помощью рентгена. Представителям группировки не удалось обнаружить ни взрывчатку, ни то, что «Моссад» имел удаленный доступ к устройствам. В итоге «Хизбалла» закупила около пяти тысяч пейджеров, в феврале 2024 года их начали получать боевики среднего звена.

Пейджеры, по выражению издания, имели «зловещую особенность» — двухступенчатую процедуру расшифровки, которую необходимо пройти, чтобы посмотреть зашифрованные сообщения. Процедура предполагала, что большинство пользователей будут держать пейджер двумя руками, когда он взорвется. «Чтобы прочитать сообщение, нужно было нажать две кнопки. На практике это означало использование обеих рук», — сказал один из чиновников. По его словам, при взрыве боевики почти наверняка получили бы ранения обеих рук и «оказались неспособны сражаться». Кроме того, пейджер взрывался не только от «двухступенчатой проверки», но и от электронного сигнала, отправленного агентами «Моссада» на устройство.

Газета The New York Times сообщила в сентябре, что израильская разведка несколько лет назад создала в Венгрии подставную компанию BAC Consulting, которая начала производить пейджеры для «Хизбаллы». Газета Financial Times со ссылкой на венгерский реестр сообщила, что BAC Consulting в 2022 году основала Кристиана Росария Барсони-Арчидиаконо, которой сейчас 49 лет. Барсони-Арчидиаконо подтвердила, что ее компания сотрудничает с Gold Apollo, но на вопрос о пейджерах ответила, что не занимается их производством, а выступает как посредник.

еще об операции Израиля с пейджерами

The New York Times: Израиль создал «современного троянского коня» За несколько лет до подрыва пейджеров в Ливане израильская разведка открыла в Венгрии подставную компанию, главным «клиентом» которой была «Хизбалла»

Многие чиновники Израиля не знали, что «Моссад» продал «Хизбалле» заминированные устройства. А когда узнали, стали дискутировать, использовать ли их

Большинство высокопоставленных чиновников Израиля не знало, что «Моссад» в рамках своей операции передал «Хизбалле» устройства с заложенными бомбами, пишет The Washington Post. Знал ли об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, из сообщения издания неясно. Чиновники узнали об этом на встрече 12 сентября, когда Нетаниягу собрал советников по разведке, чтобы обсудить возможные действия против «Хизбаллы». На встрече представители «Моссада» впервые раскрыли детали одной из своих самых секретных операций, а также предупредили, что из-за напряженности в Ливане взрывчатку могут обнаружить — и это сорвет план, рассказали чиновники. К тому моменту заминированные устройства получили уже тысячи боевиков «Хизбаллы».

В Израиле начались дискуссии по поводу возможного использования пейджеров. Чиновники, в том числе Нетаниягу, понимали, что с одной стороны подрыв нескольких тысяч пейджеров может серьезно навредить «Хизбалле», а с другой может привести к серьезному ответу, в том числе массированным ударам, к которым, возможно, присоединится Иран. Израильские военные предупреждали, что подрыв устройств грозит эскалацией конфликта с «Хизбаллой».

Об эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Иран нанес ракетный удар по Израилю. Главное

Американские источники The Washington Post заявили, что Израиль не проинформировал США о том, что «Моссад» заложил взрывчатку в пейджеры, американские власти не знали, что в Израиле ведутся дискуссии о том, использовать ли устройства. При этом телеканал ABC News сообщал в сентябре, что, по данным источника, Центральное разведывательное управление США долгое время не одобряло тактику израильской разведки, предполагающую подрыв пейджеров, из-за высокого риска для случайных людей.

В итоге, пишет The Washington Post, Биньямин Нетаниягу одобрил использование пейджеров, пока они могли нанести максимальный ущерб «Хизбалле», после чего «Моссад» начал готовиться к детонации устройств, используемых боевиками.

Одновременно с этим власти Израиля начали обсуждать возможное убийство лидера «Хизбаллы» Хасана Насраллы. Израиль многие годы тщательно отслеживал его перемещения, но не нападал, опасаясь, что это приведет к тотальной войне с «Хизбаллой», а, возможно, и с Ираном. Одновременно с этим США оказывали давление на Насраллу, вынуждая его согласиться на прекращение огня с Израилем. Американские власти рассчитывали, что в рамках соглашения «Хизбалла» отведет своих боевиков с баз на юге Ливана, которые угрожали израильским гражданам, живущим на границе двух стран. Высокопоставленные израильские чиновники заявили, что поддержали предложение о прекращении огня. Насралла выступил против, заявив, что Израиль сперва должен прекратить огонь в секторе Газа, сообщили источники The Washington Post в США и на Ближнем Востоке.

17 сентября, когда в Израиле продолжали спорить о том, наносить или нет удар по Хасану Насралле, «Моссад» направил тысячам боевиков «Хизбаллы» в Ливане и Сирии короткое сообщение на арабском языке: «Вы получили зашифрованное сообщение». Когда боевики группировки нажали на две кнопки, чтобы проверить закодированное послание, произошли взрывы. Менее чем через минуту «Моссад» удаленно отправил команду о взрыве на тысячи других устройств, независимо от того, отреагировали владельцы на «зашифрованное сообщение» или нет. На следующий день, 18 сентября, точно также взорвались сотни раций, которые с 2015 года «Моссад» поставлял «Хизбалле», из-за чего погибли и получили ранения боевики «Хизбаллы» и случайные люди. По данным Минздрава Ливана, в результате взрывов 17 и 18 сентября погибли не менее 37 человек, в том числе дети, ранения получили около трех тысяч человек. Израиль отрицает свою причастность к взрывам.

В дальнейшем Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по объектам «Хизбаллы» в Ливане. Самый крупный удар израильские военные нанесли 27 сентября, атаковав командный пункт в центре Бейрута. На следующий день «Хизбалла» подтвердила, что лидер группировки Хасан Насралла погиб. В ответ на убийство лидера «Хизбаллы» Хасана Насраллы, лидера ХАМАС Исмаила Хании и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ливане Аббаса Нильфрушана Иран вечером 1 октября нанес массированный ракетный удар по Израилю.

Об убийстве Хасана Насраллы

Израиль убил Хасана Насраллу. Рассказываем, кто он такой Он возглавлял «Хизбаллу» больше 30 лет — половину своей жизни. И сделал из этой опаснейшей террористической группировки политическую партию

