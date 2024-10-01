Иран нанес ракетный удар по Израилю. Главное

Жители Израиля прячутся во время ракетной атаки на обочине автострады между Тель-Авивом и Иерусалимом, 1 октября 2024 года Ohad Zwigenberg / AP / Scanpix / LETA

Иран нанес вечером 1 октября массированный ракетный удар по Израилю. Корпус стражей исламской революции заявил, что военная операция стала ответом на убийство Израилем лидера ХАМАС Исмаила Хании, лидера «Хизбаллы» Хасана Насраллы и командующего КСИР в Ливане Аббаса Нильфрушана. «Если Израиль ответит на действия Ирана, он столкнется с еще более сокрушительными атаками», — предупредили иранские власти.

Руководство ЦАХАЛ призвало граждан страны сохранять бдительность и следовать инструкциям военных. По всей территории Израиля была объявлена воздушная тревога. Граждан призвали укрыться в бомбоубежищах. Военные заверили, что системы противовоздушной обороны страны находятся в полной работоспособности — и обнаруживают и перехватывают все воздушные цели. «ЦАХАЛ делает и будет продолжать делать все необходимое для защиты мирных жителей Израиля. ЦАХАЛ полностью готов как к обороне, так и к наступлению», — говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

Как пишут израильские СМИ, ракетные обстрелы велись несколькими волнами. По первоначальным оценкам издания Jerusalem Post, Иран выпустил в сторону Израиля как минимум 500 ракет. Позже издание скорректировало эту цифру до 181 баллистической ракеты. Ливанская группировка «Хизбалла» заявила, что также выпустила ракеты по Израилю. На время атаки израильские власти закрыли воздушное пространство страны. Международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве временно прекратил принимать и отправлять рейсы. Спустя более часа после начала атаки воздушую тревогу отменили и жителям позволили покинуть убежища.

В национальной медицинской службе Маген Давид Адом (МаДА) сообщили, что во время иранского удара в северной части Тель-Авива произошло попадание в здание на улице Джорджа Уайза, в результате чего получили легкие ранения три человека. Также поступило сообщение о попадании в дом в Тель-Шеве на юге страны. Падения обломков ракет зафиксированы в Тель-Авиве, Димоне, Набатиме, Хоре, Ход-ха-Шароне, Беэр-Шеве и Ришон-ле-Ционе.

В результате иранского удара по Израилю погиб один человек. По данным The Times of Israel, обломками ракеты был убит житель деревни Нуэйма на Западном берегу Иордана неподалеку от Иерихона. Погибшего зовут Самех аль-Асл, он родом из Газы.

Нынешний ракетный удар Ирана по Израилю — второй в истории. Предыдущий обстрел произошел в ночь на 14 апреля 2024 года. Тогда власти Ирана запустил 185 ударных беспилотников, 36 крылатых и 110 баллистических ракет. ЦАХАЛ перехватил 99% целей. Тегеран называл тот удар ответом на обстрел столицы Сирии Дамаска, в результате которого погибли семеро высокопоставленных офицеров КСИР.

Иран ведет обстрелы на фоне продолжающейся войны Израиля против палестинского террористического движения ХАМАС, а также поддерживающей его ливанской группировки «Хизбалла». 31 июля в Тегеране был убит один из лидеров ХАМАС Исмаил Хания. 27 сентября израильские ВВС нанесли удар по Бейруту, в ходе которого погиб лидер «Хизбаллы» Хасан Насралла. Вслед за этим ЦАХАЛ начал «ограниченное» вторжение в Ливан.

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