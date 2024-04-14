Иран атаковал Израиль, применив 300 ракет и дронов. ЦАХАЛ заявил, что перехватил 99%. Иран грозит более массированным ударом

Иран атаковал Израиль в ночь на 14 апреля, применив 120 баллистических и 30 крылатых ракет, а также более 170 беспилотников, сообщил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. По его словам, система противовоздушной обороны Израиля при содействии других стран, в том числе США и Иордании, перехватила 99% воздушных угроз. Хагари утверждает, что из более чем 30 крылатых ракет, запущенных Ираном, за пределами Израиля перехвачены 25, ни один из запущенных беспилотников не достиг израильской территории. По словам представителя ЦАХАЛ, из более чем 120 баллистических ракет израильской территории достигло «лишь несколько», он не уточнил точное число.

Атака длилась более пяти часов. Во время нападения Ирана сирены воздушной тревоги звучали на севере и юге Израиля, на севере Западного берега реки Иордан и в районе Мертвого моря в пустыне Негев у границы с Иорданией. Армия Израиля потребовала, чтобы жители Голанских высот, расположенных вблизи границ Сирии и Ливана, а также жители южных городов Неватим, Димона и Эйлат укрылись в бомбоубежищах. В Димоне расположен главный ядерный объект Израиля, а в Неватиме — крупная авиабаза. Громкие взрывы во время атаки слышали в Иерусалиме, в соцсетях публикуют кадры работы системы ПВО «Железный купол» в районе Храмовой горы в старом городе Иерусалима.

При ракетной атаке Ирана незначительно повреждена авиабаза Неватим в пустыне Негев, сообщил Даниэль Хагари. «Иран надеялся вывести базу из строя и тем самым ослабить наш воздушный потенциал, но ему это не удалось. Самолеты ВВС продолжают взлетать и садиться с базы и отправляться на наступательные и оборонительные задания», — заявил Хагари.

Предположительно, с этой авиабазы вылетели самолеты, атаковавшие иранскую дипломатическую миссию в Дамаске, в результате чего, по данным Ирана, были убиты семь высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В ответ на эту атаку Иран и нанес удар по Израилю.

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Почти все иранские ракеты сбили на дальних подступах, над Сирией и Иорданией, в том числе над столицами этих стран, Дамаском и Амманом соответственно. Иордания открыла свое воздушное пространство для израильских ВВС. По данным Армии обороны Израиля, помимо Ирана несколько пусков произвели с территорий Ирака и Йемена, но ни одна из воздушных угроз, как утверждается, не пересекла границу Израиля. Жители Бейрута и других городов Ливана сообщили, что видели в небе ракеты и слышали взрывы, которые, вероятно, произошли в результате перехвата. «Сирийский мониторинговый центр по правам человека», расположенный в Великобритании, сообщил, что ПВО Сирии пытались помешать Израилю перехватить иранские ракеты.

Кроме того, утром 14 апреля десятки ракет запустили с территории Ливана, никто не пострадал, сообщили в ЦАХАЛ. «Хизбалла» заявила, что атаковала израильский военный объект на Голанских высотах (неясно, был ли нанесен ущерб). Израильские самолеты в ответ нанесли удары по целям «Хизбаллы» по всему Ливану. По данным ливанских СМИ, Израиль нанес авиаудары по нескольким районам на юге страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в первом публичном заявлении после удара Ирана сообщил, что атака отражена. «Мы перехватили. Мы блокировали. Вместе мы победим», — написал он в соцсети X (бывший твиттер). В Армии обороны Израиля сообщили утром 14 апреля, что события продолжаются, а военные готовы к новым атакам.

Тель-Авив, 14 апреля 2024 года Mostafa Alkharouf / Anadolu / Getty Images

Тель-Авив, 14 апреля 2024 года Tomer Neuberg / JINI / Xinhua / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Израиль, 14 апреля 2024 года Atef Safadi / EPA / Scanpix / LETA

При атаке Ирана тяжело ранена десятилетняя девочка, сообщил представитель ЦАХАЛ. Первоначально СМИ писали, что при атаке погиб мальчик, но затем власти уточнили, что ранена девочка, при этом говорилось, что ей семь лет. По данным СМИ, пострадала девочка из поселения бедуинов в районе Арада на юге Израиля.

По информации израильской службы скорой помощи «Маген Давид Адом», из-за атаки 31 человек обратился за помощью, люди получили легкие ранения по пути в бомбоубежища или испытали стресс.

В отражении массированной атаки помимо Израиля участвовали США, Великобритания и Франция, рассказали в ЦАХАЛ. Президент США Джо Байден заявил в Вашингтоне, что американские войска помогли Израилю сбить «почти все» беспилотники и ракеты. Байден заявил, что на прошлой неделе США перебросили самолеты и эсминцы в регион, чтобы поддержать Израиль. Министр обороны США Ллойд Остин, в свою очередь, сообщил, что американские силы «перехватили на пути в Израиль десятки ракет и БПЛА, запущенных из Ирана, Ирака, Сирии и Йемена». По данным CNN, силы США на Ближнем Востоке перехватили более 70 беспилотников и не менее трех баллистических ракет.

США отказались поддержать любую израильскую контратаку против Ирана, сообщает Axios со ссылкой на источники. По их данным, Джо Байден сказал об этом Биньямину Нетаниягу во время телефонного разговора в ночь на 14 апреля. Вашингтон попросил Израиль заранее уведомить об ответе Ирану.

В ожидании атаки Ирана в Израиле отменили занятия в школах, а также запретили публичные собрания более чем на тысячу человек. Во время атаки Израиль закрывал свое воздушное пространство, его открыли в 7 утра. По всей стране остаются открытыми общественные бомбоубежища.

Аэропорт Тель-Авива Nir Keidar / Anadolu / Getty Images

Тель-Авив, 14 апреля 2024 года Nir Keidar / Anadolu / Getty Images

Иран предупредил Израиль после ночной атаки, что может совершить более масштабное нападение. Об этом, как пишет Reuters, начальник штаба иранских вооруженных сил генерал-майор Мохаммад Бакери заявил в интервью государственному телевидению. «Наш ответ будет гораздо более масштабным, чем сегодняшние военные действия, если Израиль предпримет ответные меры против Ирана», — заявил Бакери. Он утверждает, что в ходе ночной атаки Иран поразил две израильские военные базы. «Наши операции закончены, и мы не намерены их продолжать», — сказал он. Бакери добавил, что Тегеран через Швейцарию предупредил США, что если Вашингтон поддержит любые военные действия Израиля против Ирана, то будут атакованы американские базы. Миссия Ирана при ООН ранее призвала США «держаться подальше» от конфликта.

В Тегеране, столице Ирана, как сообщает Associated Press со ссылкой на очевидцев, утром в воскресенье возникли длинные очереди на бензоколонках.

С осуждением атаки Ирана выступили ООН и ведущие мировые державы. Франция заявила, что Иран «рискует потенциальной военной эскалацией», Великобритания назвала нападение «безрассудным», а Германия заявила, что Иран и его сторонники «должны немедленно прекратить». Китай призывает стороны «сохранять спокойствие и сдержанность». Россия «выразила крайнюю озабоченность в связи с очередной опасной эскалацией в регионе».

Израиль созвал экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за нападения Ирана. Встреча пройдет в 16:00 по нью-йоркскому времени, или 23:00 по московскому.

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