Иран захватил торговое судно, принадлежащее компании израильского миллиардера. Израиль назвал это «пиратской операцией преступного режима» Это произошло на фоне ожидания иранской атаки по территории Израиля

Судно MSC Aries в порту Лос-Анджелеса, 26 декабря 2021 года Angel DiBilio / Shutterstock.com

Иран 13 апреля захватил в Ормузском проливе контейнеровоз под флагом Португалии. Судно под названием MSC Aries шло из Объединенных Арабских Эмиратов в Индию, большинство из членов экипажа — индийские граждане. Контейнеровоз связан с британской компанией Zodiac Maritime, которая, в свою очередь, является частью Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера. В захвате, как сообщило государственное иранское агентство IRNA, участвовали Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Израиль обвинил Иран в государственном пиратстве. Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что «преступный режим провел пиратскую операцию в нарушение международного права» и напомнил, что захваченное судно шло под флагом страны ЕС. «Призываю ЕС и весь свободный мир немедленно признать КСИР террористической группировкой и ввести санкции против Ирана», — сказал он. Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, в свою очередь, предупредил, что Иран «столкнется с последствиями в случае решения пойти на дальнейшую эскалацию» в регионе. В заявлении Хагари прямо не упоминался захват судна, однако оно было опубликовано вскоре после того, как Тегеран взял на себя ответственность за инцидент. Представитель ЦАХАЛ подчеркнул, что израильские военные «повысили готовность к защите от дальнейшей агрессии».

Вскоре после захвата судна ЦАХАЛ нанес удары по позициям «Хизбаллы» — ливанской группировки, которую поддерживает Иран. В Армии обороны Израиля сообщили, что нанесли удары по четырем объектам: двум предполагаемым штабам «Хизбаллы» и еще двум зданиям, используемым группировкой. «Хизбалла», в свою очередь, атаковала позиции израильских военных двумя дронами со взрывчаткой. Накануне вечером группировка выпустила по Израилю более 40 ракет; большинство из них были сбиты, разрушений и жертв не было.

Захват судна произошел на фоне серьезного обострения отношений между Израилем и Ираном. Эскалация началась две недели назад из-за израильского авиаудара по консульству Ирана в Дамаске, в результате которого были убиты несколько высокопоставленных офицеров КСИР, включая командира подразделения «Аль-Кудс» генерала Мохаммада Реза Захеди. Иран заявил, что ответит на атаку; Израиль и США заявили, что воспринимают эту угрозу серьезно. The Wall Street Journal писал, что Израиль ожидает прямой атаки — предположительно, удара баллистическими ракетами, — в течение пятницы или субботы. Источники Axios среди американских чиновников, напротив, говорили, что Тегеран по неофициальным каналам дает понять, что не хочет эскалации и что ответ на израильскую атаку будет формальным.

Иран не впервые захватывает торговые суда у своих берегов, такие инциденты на протяжении последних лет происходят каждые несколько месяцев. Последний был в январе: тогда ВМС Ирана задержали в Оманском заливе танкер St Nicolas, следовавший в Турцию из Ирака под флагом Маршалловых островов. Официальный Тегеран утверждал, что судно было арестовано «по решению суда». За несколько лет до этого этот же танкер был оштрафован правительством США за транспортировку подпадающей под санкции иранской нефти.

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