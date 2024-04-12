Иран через несколько арабских стран предупредил США, что если Вашингтон вмешается в конфликт между Ираном и Израилем, американские базы в регионе будут атакованы. Об этом пишет Axios со ссылкой на трех неназванных американских чиновников.

По данным собеседников издания, Иран дал арабским странам понять, что считает США ответственными за Израиля по консульству в Дамаске, в результате которого погибли семеро членов Корпуса стражей Исламской революции.

Как отметил один из источников Axios, из полученных сообщений неясно, угрожает ли Иран атаковать силы США, если они помогут Израилю перехватить запущенные Ираном баллистические ракеты или только если они примут участие в ответном ударе Израиля.

В то же время он отметил, что в разведке считают, что базы США будут атакованы только если американцы прямо присоединятся к израильскому контрудару.

По данным The Wall Street Journal, Израиль ожидает прямой атаки Ирана в течение пятницы или субботы. Предполагается, что нападению подвергнется юг или север страны.

Ранее источники Axios сообщали, что Иран намерен нанести формальный «ограниченный» удар в ответ на атаку Израиля по консульству в Дамаске, который не приведет к дальнейшей эскалации в регионе. Также, по данным издания, Иран контактирует с США через представительство Швейцарии — и по этому каналу также не высказывались прямые угрозы.

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