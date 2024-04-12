По Израилю из Ливана выпущены десятки ракет. На севере Израиля несколько раз объявляли воздушную тревогу

По Израилю со стороны Ливана было выпущено около 40 ракет, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

В ведомстве утверждают, что часть ракет удалось перехватить, а остальные упали на открытой местности. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В ЦАХАЛ добавили, что перед этим израильские силы ПВО сбили два беспилотника. Кроме того, в течение последних нескольких часов израильские военные нанесли серию ударов по объектам на юге Ливана, говорится в пресс-релизе.

Израильское издание The Times of Israel пишет, что ответственность за удар по Израилю взяла на себя «Хизбалла». Группировка утверждает, что выпустила «десятки» ракет по позициям израильской артиллерии.

Согласно публикациям в телеграм-канале ЦАХАЛ, воздушную тревогу на севере Израиля объявляли как минимум дважды. В сети также появились ролики, на которых, как утверждается, запечатлена работа израильской ПВО.

Новость дополняется.

Израильская авиация 1 апреля нанесла удар по консульству Ирана в сирийском Дамаске. В результате атаки погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции, включая командира подразделения «Аль-Кудс» генерала Мохаммада Реза Захеди и генерала Мохаммада Хади Хаджи Рахими.

После удара верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что «сионистский режим будет наказан». Позднее военный советник Хаменеи пригрозил, что ни одно из посольств Израиля «больше не находится в безопасности».

Президент США Джо Байден 11 апреля заявил, что Иран, возможно, планирует нанести удар по целям в Израиле в ответ на убийство командиров КСИР. После этого посольство США в Израиле предписало своим сотрудникам не выезжать за пределы Иерусалима, Тель-Авива и Беэр-Шевы «из соображений безопасности».

По данным источников Axios, Иран предупредил США, что если Вашингтон вмешается в конфликт между Ираном и Израилем, американские базы в регионе будут атакованы.

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