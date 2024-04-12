США ограничили передвижения своих дипломатов в Израиле из опасений иранской атаки. Ее ожидают в течение двух суток

Посольство США в Израиле предписало своим сотрудникам не выезжать за пределы Иерусалима, Тель-Авива и Беэр-Шевы «из соображений безопасности», пишет «Би-би-си».

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер в беседе с журналистами не стал раскрывать, с чем связаны подобные меры предосторожности, добавив лишь, что США внимательно следят за угрозами на Ближнем Востоке и особенно в Израиле.

Накануне президент США Джо Байден объявил, что Иран, вероятно, планирует нанести удар по целям в Израиле в ответ на недавнее убийство командиров Корпуса стражей исламской революции в Дамаске. Глава Белого дома добавил, что в свете этих угроз американская поддержка Израиля будет продолжать оставаться «железной».

По данным The Wall Street Journal, Израиль ожидает прямой атаки Ирана в ближайшие 24-48 часов. Предполагается, что нападению подвергнется юг или север страны. При этом источники Axios заявляют, что иранская атака будет ограниченной, чтобы не допустить эскалации ситуации в регионе.

1 апреля израильская авиация нанесла удар по консульству Ирана в сирийском Дамаске. Погибли семеро членов Корпуса стражей исламской революции, включая командира подразделения «Аль-Кудс» генерала Мохаммада Реза Захеди и генерала Мохаммада Хади Хаджи Рахими. После удара верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что «сионистский режим будет наказан». 7 апреля военный советник Хаменеи пригрозил, что ни одно из посольств Израиля «больше не находится в безопасности». Нетаниягу заявил, что Израиль готов к любому ответу. «Кто бы ни причинил или ни планировал причинить нам вред, мы нанесем вред им», — сказал израильский премьер-министр.

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