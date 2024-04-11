Байден предупредил о возможном ударе Ирана по Израилю

Иран, возможно, планирует нанести удар по целям в Израиле в ответ на убийство командиров Корпуса стражей исламской революции в Дамаске, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам встречи с японским премьер-министром Фумио Кисидой.

«Как я сказал премьер-министру [Биньямину] Нетаниягу, наша приверженность безопасности Израиля в свете этих угроз со стороны Ирана и его доверенных лиц остается железной», — добавил Байден.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, отчеты разведки США показывают, что нападение на Израиль со стороны Ирана «может быть неизбежным».

О том, что Белый дом обеспокоен возможным ударом Ирана по израильским целям, 5 апреля, как писал NBC News, также сообщали анонимные американские чиновники. Они предположили, что целью Ирана внутри Израиля, скорее всего, станут военные или разведывательные объекты, а не гражданские лица. По их словам, Белый дом начал рассматривать варианты ответа на различные возможные ответные действия Ирана.

10 апреля США обратились к странам региона с просьбой побудить Иран избегать эскалации, пишет WSJ со ссылкой на источник. По данным Axios, координатор Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгерк попросил глав МИД арабских стран передать Ирану сигнал о необходимости деэскалации ситуации. После этого министры иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Ирака поговорили по телефону с главой МИД Ирана и обсудили напряженность в регионе.

Немецкая авиакомпания «Люфтганза» объявила о приостановке с 6 апреля полетов в Тегеран из-за ситуации на Ближнем Востоке. Как отмечает Reuters, «Люфтганза» и ее дочерняя компания Austrian Airlines — единственные западные перевозчики, выполняющие международные рейсы в Тегеран. Austrian Airlines никаких заявлений о приостановке полетов не делала.

1 апреля израильская авиация нанесла удар по консульству Ирана в сирийском Дамаске. Погибли семеро членов Корпуса стражей исламской революции, включая командира подразделения «Аль-Кудс» генерала Мохаммада Реза Захеди и генерала Мохаммада Хади Хаджи Рахими. МИД России «решительно осудил» нападение на иранское консульство и назвал действия Израиля «абсолютно недопустимыми».

После удара верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что «сионистский режим будет наказан». 7 апреля военный советник Хаменеи пригрозил, что ни одно из посольств Израиля «больше не находится в безопасности». Нетаниягу заявил, что Израиль готов к любому ответу. «Кто бы ни причинил или ни планировал причинить нам вред, мы нанесем вред им», — сказал израильский премьер-министр.

как удар по консульству ирана отразится на регионе

Израиль ударил по иранскому консульству в Сирии — теперь весь Ближний Восток ждет ответной атаки. Выльется ли это в большую войну? Объясняет востоковед Никита Смагин

как удар по консульству ирана отразится на регионе

Израиль ударил по иранскому консульству в Сирии — теперь весь Ближний Восток ждет ответной атаки. Выльется ли это в большую войну? Объясняет востоковед Никита Смагин