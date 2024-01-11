Иран объявил о задержании американского нефтяного танкера в Оманском заливе

Военно-морские силы Ирана задержали американский нефтяной танкер в Оманском заливе. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

В сообщении говорится, что решение о задержании танкера принято «по решению суда». Другие подробности, в том числе название судна, не приводятся.

11 января Управление морских торговых операций при ВМС Великобритании сообщало, что группа вооруженных людей в черной форме проникла на судно St Nikolas, которое следовало через Оманский залив. Reuters писало, что на борт подняли от четырех до пяти человек.

Инцидент произошел в 90 километрах от оманского порта Сухар. Танкер, по предварительным данным, перевозил иракскую нефть, судном владеет греческая судоходная компания Empire Navigation, уточняет Financial Times.

По данным Reuters, на борту танкера St Nikolas находятся 19 человек — 18 граждан Филиппин и один гражданин Греции.

Ранее танкер носил название Suez Rajan. Американские власти утверждали, что он перевозил в 2023 году иранскую нефть в нарушение американских санкций, в результате судно было арестовано. В ответ, как сообщает FT, Иран захватил танкер, который вез нефть из Кувейта для американской энергетической компании Chevron.