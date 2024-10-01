Израиль начал «ограниченное» вторжение в Ливан для защиты от «Хизбаллы». Главное Это «один из самых опасных этапов» в истории страны, заявил ливанский премьер-министр

Танки ЦАХАЛ в северной части Израиля неподалеку от границы с Ливаном. 1 октября 2024 года Baz Ratner / AP / Scanpix / LETA

Израиль объявил о начале «ограниченных рейдов» на территории Ливана. В заявлении ЦАХАЛ говорится, что они «основаны на точных разведданных» и будут проводиться в населенных пунктах, откуда исходит непосредственная угроза жителям северной части Израиля. В ЦАХАЛ подчеркнули, что эти действия «не являются войной против ливанского народа» и что у Израиля нет планов по оккупации территории. «План — разрушить инфраструктуру „Хизбаллы“, предназначенную для убийства израильтян», — заявил представитель ЦАХАЛ Питер Лернер. Reuters со ссылкой на источник в израильских службах безопасности сообщает, что продвижение вглубь Ливана, в том числе к Бейруту, сейчас даже не рассматривается.

В ЦАХАЛ также сообщили, что в течение года после начала войны в секторе Газа, вызванной нападением террористов ХАМАС, израильские военные провели 70 рейдов на приграничной территории Ливана, в ходе которых были разрушены тоннели «Хизбаллы» и уничтожены склады с оружием.

Что происходит в районе, куда вошли израильские военные, неясно. В ЦАХАЛ рекомендовали жителям 20 городов на юге Ливана покинуть свои дома. Представители Армии обороны Израиля утром 1 октября сообщали об «интенсивных боях» с «Хизбаллой». В самой группировке заявили агентству Reuters, что ее бойцы не вступали в боестолкновения, хотя готовы к этому. В «Хизбалле» также утверждают, что подразделения ЦАХАЛ вообще не пересекали границу. Также неясно, где находятся военные регулярной армии Ливана — Reuters со ссылкой на источник писал, что их отвели от границы, однако официально это отрицается.

ЦАХАЛ продолжает наносить по Ливану авиаудары. В ночь на 1 октября был атакован Бейрут и еще несколько целей — по сообщениям ливанских СМИ, в общей сложности жертвами этих авианалетов стали около 20 человек. Также атаке подвергся лагерь палестинских беженцев Айн-аль-Хильве — по данным источников Reuters, целью удара был Мунир аль-Макда, глава ливанского отделения «Бригад мучеников Аль-Аксы» (боевого крыла палестинского движения ФАТХ, правящего на Западном берегу реки Иордан). Ливанские источники утверждают, что он был ранен, пять мирных жителей погибли. Помимо этого израильская авиация, как сообщили сирийские государственные СМИ, нанесла удар по Дамаску, в результате которого погибли три человека.

Последствия авиаудара по Бейруту, 1 октября 2024 года Ali Alloush / Reuters / Scanpix / LETA

«Хизбалла» усилила обстрелы Израиля. Группировка, в частности, выпустила несколько ракет по Тель-Авиву, заявив, что целью были штаб-квартиры «Моссада» и армейской разведки; два человека получили ранения. Также обстрелам подверглись приграничные районы — по ним 1 октября было выпущено около 30 ракет; в результате атак никто не пострадал. Во многих городах Израиля, в том числе в Иерусалиме, Хайфе и Тель-Авиве власти ввели ограничения на массовые собрания людей. При этом международный аэропорт Бен-Гурион продолжает работу без ограничений — хотя многие авиакомпании отменили рейсы туда по соображениям безопасности.

Россия «решительно осуждает нападение на Ливан». В миротворческих силах ООН, размещенных с 2006 года на юге страны, подтвердили, что Израиль предупредил их об «ограниченном наземном вторжении», но подчеркнули, что его действия — это нарушение суверенитета Ливана и резолюций Совбеза ООН. Турция назвала действия Израиля «нелегальной попыткой оккупации» и потребовала от ЦАХАЛ немедленно покинуть территорию Ливана, а от Совбеза ООН — вмешаться в ситуацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва «глубоко обеспокоена» расширением географии конфликта. Позже МИД РФ заявил, что Россия «решительно осуждает нападение на Ливан».

Госдепартамент США не делал официальных заявлений. Глава Пентагона Ллойд Остин провел переговоры с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, по итогам которых подчеркнул, что для обеспечения безопасного возвращения мирных жителей по обе стороны границы в свои дома необходимо «дипломатическое решение». В то же время Пентагон согласился с необходимостью «демонтажа» инфраструктуры «Хизбаллы» вдоль границы, чтобы не допустить атаки на Израиль, аналогичной прошлогоднему нападению террористов ХАМАС.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что страна находится «на одном из самых опасных этапов в своей истории». «Около миллиона наших жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за разрушительной войны, которую Израиль ведет в Ливане», — заявил он. Микати попросил у ООН выделить средства на обеспечение беженцев предметами первой необходимости. Жертвами израильских атак за последние две недели, по данным ливанских властей, стали более тысячи человек.

Израиль проводил операцию в Ливане 18 лет назад — во время Второй ливанской войны. Поводом для ввода войск в 2006 году стало нападение боевиков «Хизбаллы» на пограничный патруль и ракетно-минометный обстрел одного из приграничных районов Израиля. Наземная операция ЦАХАЛ в Ливане продолжалась 34 дня и сопровождалась бомбардировками всей территории страны. В ее ходе израильские военные продвинулись вглубь Ливана на 15-20 километров. Через несколько месяцев после прекращения огня Израиль вывел войска из Ливана, и на юге страны были размещены миротворцы ООН и ливанские военнослужащие. Жертвами войны с обеих сторон в общей сложности стали около 1400 человек, более двух третей из них были мирными жителями Ливана.