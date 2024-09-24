Авиация Израиля продолжает бомбить Ливан. В ЦАХАЛ отчитались об убийстве командира ракетных сил «Хизбаллы» в результате удара по Бейруту

Последствия удара по Бейруту, 24 сентября 2024 года Houssam Shbaro / Anadolu / Getty Images

Израильская армия 24 сентября второй день подряд продолжила наносить массированные авиаудары по Ливану, целями которых, как заявляют в ЦАХАЛ, являются объекты, связанные с «Хизбаллой». Авианалетам подверглась в том числе столица Ливана Бейрут.

В результате точечного удара по Бейруту, отчиталась Армия обороны Израиля, был убит один из лидеров боевого крыла «Хизбаллы», командир ракетных сил группировки Ибрагим Аль-Кубайси. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что в это время вместе с ним находились «другие ключевые командиры» движения. По данным израильских военных, Аль-Кубайси «на протяжении многих лет отвечал за запуск ракет по израильским гражданам» и за «планирование многочисленных террористических атак».

Минздрав Ливана, в свою очередь, сообщил, что в результате удара по Бейруту были убиты шесть человек и ранены 15, не уточнив, сколько из них были связаны с «Хизбаллой». В самой группировке атаку не комментировали.

«Хизбалла», со своей стороны, в течение 24 сентября запустила более 270 ракет в направлении Израиля. В Хайфе, Назарете, Цфате и других городах звучали сирены ракетной опасности. О разрушениях не сообщалось, несколько человек получили ранения.

За два дня бомбардировок, заявили в ЦАХАЛ, были атакованы 1500 целей, связанных с «Хизбаллой», в 200 разных местах — среди прочего под удары попали 400 пусковых установок для ракет и 70 складов с оружием. Израильская армия пообещала продолжить нанесение ударов, чтобы полностью разрушить инфраструктуру «Хизбаллы» и «обеспечить безопасность на севере [Израиля]».

Дым от авиаудара по южному Ливану, 24 сентября 2024 года Kawnat Haju / AFP / Scanpix / LETA

Ситуация в Ливане обсуждалась на продолжающейся в Нью-Йорке сессии Генассамблеи ООН. Генсек организации Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество «обеспокоиться эскалацией» и не допустить превращения Ливана «во вторую Газу». Президент США Джо Байден выразил уверенность, что дипломатическое решение «все еще возможно» даже на фоне начавшихся израильских бомбардировок и что «полномасштабные войны не в чьих-либо интересах».

Президент Турции Реджеп Эрдоган, в свою очередь, подверг действия Израиля в Газе и Ливане резкой критике и призвал «остановить Нетаниягу и его банду убийц так же, как 70 лет назад человечество остановило Гитлера». Мы считаем, что в нынешних условиях нужно рассмотреть и вопрос о применении силы [для сдерживания Израиля]», — сказал президент Турции.

Израиль начал масштабные бомбардировки территории Ливана накануне. В первый их день, по данным Минздрава Ливана, погибли 558 человек, в том числе 50 детей и 94 женщины, еще 1835 получили ранения. Тысячи жителей южной части страны были вынуждены покинуть свои дома.

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