Израильская авиация нанесла удары по сотням целей в Ливане 100 человек убиты, 400 ранены, утверждают ливанские власти

Город Тир, южный Ливан Aziz Taher / Reuters / Scanpix / LETA

ВВС Израиля атаковали более 300 целей в Ливане, которые, по израильским данным, связаны с «Хизбаллой». В результате атак, по данным Минздрава Ливана, погибли по меньшей мере 100 человек, еще 400 получили ранения.

Массированные удары начались утром 23 сентября. Как сообщает «Аль-Джазира», они наносились по десятку городов в южной части Ливана, где наиболее сильны позиции «Хизбаллы». С этой территории группировка запускает ракеты по Израилю.

Перед атаками жители южной части Ливана получили звонки на свои телефоны с требованием немедленно отойти как минимум на километр от любого объекта, используемого «Хизбаллой», пишет Reuters. Министр информации Ливана Зияд Макари сообщил агентству, что такой звонок поступил в том числе в штаб-квартиру его ведомства в Бейруте. Сотрудники отказались эвакуироваться. Макари назвал поступивший звонок элементом «психологической войны». В армии Израиля подтвердили, что «распространили по всем сетям и платформам в Ливане» предупреждения о необходимости эвакуации.

Пробки из машин жителей поселка в южном Ливане, которые пытаются эвакуироваться Mohammed Zaatari / AP / Scanpix / LETA

В ответ на действия ЦАХАЛ «Хизбалла» выпустила 35 ракет по военным базам в северной части Израиля, эти удары не привели к жертвам и значительным разрушениям.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати призвал ООН и влиятельные мировые державы оказать воздействие на Израиль. «Продолжающаяся израильская агрессия против Ливана — это война на истребление во всех смыслах этого слова и разрушительный план, направленный на уничтожение ливанских деревень и городов», — сказал он на заседании ливанского правительства.

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страна «не хочет войны», но у нее есть «право и обязанность защищать свой народ». Он объяснил атаки на гражданские объекты тем, что «Хизбалла» «хранит ракеты в домах мирных жителей и запускает их из районов, где живут гражданские».

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари предупредил, что Израиль продолжит наносить авиаудары по югу Ливана. В ответ на вопрос журналистов, собирается ли ЦАХАЛ начать наземное вторжение, Хагари сказал: «Мы будем делать все необходимое [для достижения наших целей]».

Город Тир, южный Ливан Aziz Taher / Reuters / Scanpix / LETA

В Ливане 17 и 18 сентября произошли массовые взрывы пейджеров, раций и других устройств связи, которые используются «Хизбаллой». Погибли около 30 человек, несколько тысяч получили ранения. В числе жертв были не только участники «Хизбаллы», но и гражданские лица, в том числе дети.

Власти Израиля официально отвергли причастность к произошедшему, хотя независимые расследования указывали на то, что взрывы были операцией израильской разведки. Сразу после взрывов министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о начале «новой фазы войны» и объявил о переброске «центра тяжести военных усилий» на борьбу с «Хизбаллой». 20 сентября ЦАХАЛ нанес авиаудар по Бейруту — в результате были убиты 45 человек, в числе которых были 16 членов «Хизбаллы», включая нескольких высокопоставленных командиров.

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