«У „Хизбаллы“ много врагов». Президент Израиля отверг причастность страны к подрыву пейджеров в Ливане

Президент Израиля Ицхак Герцог в интервью Sky News заявил, что Израиль не причастен к подрыву пейджеров и раций членов «Хизбаллы».

Герцог заявил, что «отвергает любую связь с той или иной операцией». Он добавил, что у «Хизбаллы» «много врагов».

«У „Хизбаллы“ много врагов, в наши дни их не мало. „Хизбалла“ душит Ливан, разрушает Ливан, создавая хаос снова, снова и снова. Мы здесь для того, чтобы защищаться. Это все, что мы делаем. И мы ясно даем понять, что должны принять меры. Как поступила бы любая нормальная страна, как поступила бы Великобритания или любая другая суверенная нация, чтобы защитить свой народ», — сказал он.

Sky News отмечает, что это первый официальный комментарий властей Израиля после взрывов пейджеров.

По словам Герцога, Израиль «не заинтересован» в войне с Ливаном.

«Израиль не заинтересован в войне с Ливаном. Мы не хотим ввязываться в войну с Ливаном. Но Ливан захвачен террористической организацией, которая также является политической партией под названием „Хизбалла“», — сказал президент Израиля.

17 сентября в Ливане произошла серия взрывов пейджеров, которые «Хизбалла» использует для оперативной связи. На следующий день таким же образом начали взрываться рации. В результате взрывов погибли, по данным министра здравоохранения Ливана, как минимум 37 человек (в их числе есть и дети), пострадали около трех тысяч человек.

Агентство Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Ливана сообщало, что израильская разведывательная служба «Моссад» еще несколько месяцев назад заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров, которые закупила «Хизбалла». По словам собеседника агентства, пейджеры закупили у тайваньской компании Gold Apollo, их доставили в Ливан в начале 2024 года. Основатель Gold Apollo Сюй Цингуан заявил, что пейджеры, взорвавшиеся в Ливане, были произведены в Европе компанией, у которой есть права на использование бренда.

Лидер «Хизбаллы» Хасан Насралла возложил ответственность за проведение этой операции на Израиль. ABC News со ссылкой на источник в американской разведке писал, что Израиль планировал операцию по взрыву пейджеров членов «Хизбаллы» по меньшей мере 15 лет.

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