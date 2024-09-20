ABC News: Израиль готовил операцию по подрыву пейджеров «Хизбаллы» 15 лет

Израиль планировал операцию по взрыву пейджеров членов «Хизбаллы» по меньшей мере 15 лет, утверждает ABC News со ссылкой на источник в американской разведке.

Собеседник телеканала также подтвердил, что для подготовки операции использовались подставные фирмы. Они использовались в том числе для прикрытия основной компании, которая производила пейджеры. Некоторые сотрудники таких компаний не знали, на кого на самом деле работают.

Ранее The New York Times, поговорившая с источниками в израильской разведке, рассказала, что для подготовки операции была создана компания BAC Consulting, базирующаяся в Будапеште. Представитель венгерского правительства сообщил телеканалу ABC News, что поставленные в Ливан пейджеры никогда не были в Венгрии, а компания была «торговым посредником, не имеющим производственных или операционных площадок» в стране.

Пейджеры, отправленные в Ливан, как пишет ABC News, были начинены примерно 30–50 граммами взрывчатки каждый, в них был установлен дистанционный пусковой механизм.

По словам источника телеканала, ЦРУ долгое время не одобряло тактику израильской разведки, предполагающую подрыв пейджеров, из-за высокого риска для случайных людей.

17 сентября в Ливане произошла серия взрывов пейджеров, которые «Хизбалла» использует для оперативной связи. На следующий день таким же образом начали взрываться рации. В результате взрывов погибли, по данным министра здравоохранения Ливана, как минимум 37 человек (в их числе есть и дети), пострадали около 2900 человек. Лидер «Хизбаллы» Хасан Насралла возложил ответственность за проведение этой операции на Израиль и выступил с обращением, в котором заявил о пересечении «всех красных линий». В правительстве Израиля официально ответственность за операцию не брали.

Однако негласно израильские источники подтверждают свою причастность к взрывам. The New York Times со ссылкой на собеседников в израильской разведке рассказал, что операция по подрыву пейджеров «Хизбаллы» готовилась в течение нескольких лет. Для этого была создана главная подставная компания, выдающая себя за производителя пейджеров и базирующаяся в Будапеште, и как минимум еще две — для прикрытия ее работы.

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