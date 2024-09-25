Дым над южным Ливаном после израильского авиаудара, 23 сентября 2024 года Aziz Taher / Reuters / Scanpix / LETA

Израиль по итогам нескольких дней массированных бомбардировок Ливана отчитался об уничтожении сотен целей, связанных с «Хизбаллой», в том числе пусковых ракетных шахт и складов с оружием, а также об убийстве нескольких высокопоставленных командиров группировки. Однако, как пишет Reuters, гибкая структура командования, а также обширная сеть тоннелей и огромный арсенал ракет и оружия позволяют «Хизбалле» выдерживать израильские удары.

Два источника, знакомые с оперативной деятельностью «Хизбаллы», рассказали агентству, что группировка уже нашла замену Ибрагиму Акилю (он руководил военными операциями «Хизбаллы») и другим командирам, убитым в результате авиаудара по Бейруту 20 сентября. Кроме того, сама структура «Хизбаллы», рассказал один из источников агентства, специально разработана так, чтобы оставаться устойчивой в случае смерти командиров.

Рядовые бойцы на границе с Израилем обучены действовать автономно в случае, когда из-за гибели командиров нарушается цепочка передачи приказов на места. Небольшие группы, каждая из которых отвечает за несколько приграничных поселков или деревень, могут самостоятельно на протяжении длительного времени противодействовать Израилю.

Недавние взрывы пейджеров и раций, рассказал источник Reuters в «Хизбалле», «вывели из строя» 1500 боевиков — некоторые из них ослепли, другим оторвало руки. Хотя, пишет Reuters, это было достаточно серьезным ударом, потери все равно составляют незначительный процент от человеческих ресурсов группировки: ее численность в недавнем отчете конгресса США оценивается в 40-50 тысяч человек.

После подрыва пейджеров и раций в «Хизбалле» случился «кратковременный период замешательства», однако уже через несколько дней взаимодействие внутри группировки было восстановлено. Приказы в «Хизбалле» передаются по выделенной проводной телефонной сети; также боевики используют и другие устройства — например, старые модели пейджеров, которые не пострадали в ходе недавней атаки.

Кроме того, «Хизбалла» научилась хорошо укрывать свои ракетные арсеналы — Израиль в ходе бомбардировок разрушает лишь малую их часть. Свидетельством этого, говорят источники Reuters, является, например, обстрел территории Израиля 22 сентября: ракеты были выпущены из районов, которые незадолго до этого подверглись авиаударам. Как считается, часть арсеналов «Хизбаллы» расположена под землей.

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По оценкам конгресса США, всего группировка располагает 150 тысячами ракет. Источники Reuters сообщили, что после начала израильских бомбардировок «Хизбалла» ускорила поставки ракет из-за границы, так как ожидает затяжного конфликта. Откуда именно идут поставки, источники агентства не уточнили; Reuters напоминает, что больше всего оружия «Хизбалла» получает из Ирана.

Как и ХАМАС, «Хизбалла» на протяжении многих лет строила сеть подземных тоннелей. По оценкам Израиля, их общая протяженность составляет сотни километров. Reuters пишет, что данных об этих тоннелях практически нет; предположительно, они были созданы при поддержке Ирана и Северной Кореи после израильского в Ливан 2006 года.

В отличие от сектора Газа, тоннели «Хизбаллы» вырыты не в песчаной почве, а в горных скалах — поэтому их гораздо сложнее уничтожить. «Это самый грозный враг, с которым Израиль когда-либо сталкивался на поле боя, не из-за численности и технологий, а с точки зрения своей устойчивости», — отметил один из опрошенных Reuters экспертов.

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