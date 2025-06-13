Тегеран, ночь на 13 июня. Фото распространено Корпусом стражей исламской революции Корпус стражей исламской революции / Sepah News / AFP / Scanpix / LETA

Важной частью атаки Израиля на Иран в ночь на 13 июня стала спецоперация, которую израильская служба внешней разведки «Моссад» и военная разведка АМАН произвели изнутри исламской республики. Утром 13 июня неназванные источники в силовых структурах раскрыли некоторые подробности этой операции нескольким израильским СМИ, в том числе 11 телеканалу, 12 телеканалу, «Едиот ахронот», «Исраэль хайом», «Хаарец» и «Валла».

Это стандартная практика израильских спецслужб: они лишь в исключительных случаях официально сообщают о своих действиях за границей, но нередко «сливают» сведения о них в прессу. Иными словами, описание операции — это своего рода пресс-релиз «Моссада», сконструированный так, чтобы представить спецслужбу в максимально выгодном свете.

Операции предшествовали несколько месяцев подготовки. Агенты собирали сведения о целях ударов: ядерных объектах, военных базах (в особенности ракетных), а также о местах, где живут ключевые люди в военном руководстве Ирана и участники его ядерной программы.

В ночь атаки целями первых ударов стали именно военные командиры и ведущие ученые-ядерщики. Важнейшие иранские структуры, включая Корпус стражей исламской революции, армию, войска ПВО и ракетно-космические силы, а также ядерную программу, оказались обезглавлены: кто-то погиб, кто-то был ранен, кто-то считался погибшим, кто-то лишился связи — и в течение нескольких критических часов некому было отдавать необходимые распоряжения.

Кроме того, отряды спецназа «Моссада» разместили высокоточные оружейные системы на открытой местности поблизости с батареями ПВО. В ночь атаки их активировали дистанционно — и они расчистили путь самолетам израильских ВВС, когда те летели бомбить объекты в Иране.

Часть объектов иранской обороны Израиль уничтожил при помощи «продвинутых ударных систем, скрытно размещенных на транспортных средствах». Такое описание позволяет предположить, что это было что-то вроде украинской операции «Паутина», когда российские самолеты были поражены на аэродромах при помощи дронов с взрывчаткой, доставленных на место в фурах.

Также агенты «Моссада» создали базу ударных дронов близ Тегерана. В ночь атаки, как сообщили источники израильских изданий, с нее нанесли удар по пусковым установкам ракет «земля-земля» на базе Асфаджабад. До этой серии публикаций о существовании такой базы ни разу нигде не упоминалось. В Иране даже нет никакого географического объекта с таким названием. Возможно, речь идет о деревне Эсфахабад в провинции Ардабиль на северо-западе страны, но сведений о наличии там военной базы также нет. Можно предположить, что в материалах, которые источники распространили среди журналистов, была опечатка, которую все издания воспроизвели.

«Медуза»