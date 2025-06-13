Жилое здание в Тегеране, поврежденное в ходе израильской атаки AFP / Scanpix / LETA

Израиль в ночь на 13 июня нанес удар по Ирану. Целями атак с воздуха стали предприятия по обогащению урана, ракетные базы, а также руководство Корпуса стражей исламской революции и ученые-ядерщики. Рассказываем главное, что известно к утру после начала атаки. За развитием событий в прямом эфире вы можете следить в нашем онлайне.

В результате атаки погибли ученые-ядерщики и члены военного командования Ирана. В Тегеране подтвердили, что убиты шесть ученых — Абдолхамид Минучехр, Ахмадреза Золфагари, Амирхоссейн Феки, Моталлеб Близаде, Мохаммад Мехди Тегранчи и Ферейдун Аббаси. По утверждению ЦАХАЛ, были убиты трое высокопоставленных командиров — начальник генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, командующий штаба по чрезвычайным ситуациям Хатам-Гулям Али Рашид, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами и глава аэрокосмических сил КСИР Амир Али Хаджизаде. Иран их гибель пока не подтвердил.

Под удар попало предприятие по обогащению урана в Натанзе — по данным израильских спецслужб, оно уничтожено. Атомная электростанция в Бушере, предприятие по обогащению урана во Фродо и ядерный объект в Исфахане остались нетронутыми, сообщили в МАГАТЭ.

В ходе израильской атаки под удары также попали некоторые районы Тегерана, жилые дома получили повреждения. По утверждению иранского агентства Tasnim, ранения получили 50 человек, 35 из которых — женщины и дети. О погибших мирных жителях не сообщалось.

Для проведения «высокоточной и синхронизированной операции», отчитались в ЦАХАЛ, были задействованы 200 истребителей, применены в общей сложности 330 различных боеприпасов, поражены более 100 целей.

Иран в ответ на атаку Израиля запустил сотни дронов. Беспилотники летели на протяжении нескольких часов, израильские военные при поддержке США и Великобритании начали их перехват еще над Ираком и Сирией. Над своей территорией дроны также перехватывала Иордания. В итоге все дроны, пишет «Едиот Ахронот», были перехвачены (официально ЦАХАЛ пока этого не подтверждал). Власти Израиля сняли предписание для жителей находиться вблизи убежищ.

Предполагалось, что Иран также может запустить по Израилю баллистические ракеты — таким образом, чтобы они достигли воздушного пространства Израиля одновременно с дронами. Пока этого не произошло.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу назвал атаки «очень успешными», но подчеркнул, что «у каждой войны есть цена». «Очень вероятно, вам придется провести в убежищах гораздо больше времени, чем вы привыкли. Разумеется, запаситесь всем необходимым, уверен, что вы это уже сделали. Но самое главное — сохраняйте крепость духа, веру в правильность нашего пути, уверенность в нашей победе», — сказал он.

Власти Израиля закрыли воздушное пространство для гражданской авиации, израильские авиакомпании начали перебазировать свои лайнеры из аэропорта Бен-Гурион в аэропорты Европы. Главные раввины Израиля указали не проводить молитвы в синагогах в ближайший шаббат. В дипломатических представительствах Израиля и еврейских общинах по всему миру были повышены меры безопасности. Штаб национальной безопасности Израиля рекомендовал всем гражданам страны за границей избегать публичной демонстрации еврейских или израильских символов и избегать посещения массовых мероприятий, связанных с Израилем или еврейской общиной.

США подчеркивают, что не участвовали в израильской атаке. «Мы не участвуем в ударах по Ирану, и наш главный приоритет — защита американских сил в регионе», — заявил госсекретарь Марко Рубио сразу после начала ударов. При этом он подчеркнул, что Израиль поставил США в известность об атаке, отметив, что его действия «были необходимы для самообороны».

Президент США Дональд Трамп также заявил, что для него «не было никаких сюрпризов», и подчеркнул, что США не были вовлечены в операцию. «Нельзя, чтобы Иран получил ядерную бомбу», — сказал Трамп, выразив надежду на возвращение Тегерана за стол переговоров. Он добавил, что «есть несколько людей в их руководстве, которые не вернутся». По словам Трампа, США помогут Израилю, если их помощь потребуется.

Власти Ирана заявили, что нападение Израиля доказывает необходимость развития ракетно-ядерной программы. «С таким хищным режимом нельзя разговаривать иначе, как на языке силы. Теперь мир лучше понимает настойчивость Ирана в отношении права на обогащение [урана], ядерные технологии и ракетную мощь», — говорится в заявлении официального Тегерана. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи также выразил уверенность, что Израиль не мог осуществить атаку без разрешения США. «Таким образом, правительство США как главный покровитель этого режима также несет ответственность за опасные последствия авантюризма сионистского режима», — подчеркнул он. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израилю «следует ожидать сурового наказания». Иранское телевидение сообщило, что Тегеран после нападения Израиля не будет продолжать переговоры.

В мире призывают Израиль и Иран к сдержанности. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что «выражает особую обеспокоенность», и призвал обе стороны «любой ценой избежать дальнейшей эскалации конфликта — ситуации, которую регион вряд ли сможет выдержать». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что «Россия обеспокоена и осуждает резкую эскалацию напряженности».

Премьер Великобритании Кир Стармер призвал «все стороны сделать шаг назад и немедленно снизить напряженность». Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж «поддерживает право Израиля на самооборону»; с аналогичным заявлением выступил канцлер Германии Фридрих Мерц. В МИД Китая заявили, что Пекин готов «сыграть конструктивную роль в помощи по деэскалации ситуации», при этом отдельно подчеркнув, что выступает против нарушения суверенитета и безопасности Ирана.

Действия Израиля прямо осудили Турция, Саудовская Аравия, а также Оман, который является посредником в переговорах между Ираном и США.

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