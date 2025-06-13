ВВС Израиля использовали 200 истребителей для удара по Ирану

Для нанесения ударов по целям, связанным с иранской ядерной программой, были задействованы 200 истребителей ВВС Израиля, сообщил представитель ЦАХАЛ Эфи Дефрин.

По словам пресс-секретаря Армии обороны Израиля, которые приводит CNN, в ходе «высокоточной и синхронизированной операции» были применены в общей сложности 330 различных боеприпасов, поражены более 100 целей.

Как отмечает CNN, 200 истребителей составляют 60% авиапарка ВВС Израиля, согласно данным Международного института стратегических исследований (IISS).

ВВС Израиля в ночь на 13 июня нанесли удары по Ирану. В ходе операции, получившей название , были, в частности, убиты глава Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами, начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, а также несколько ученых-ядерщиков.

Генерал Абольфазл Шекарчи пообещал в телеэфире, что Вооруженные силы Ирана предпримут ответные действия на военную операцию Израиля. В ЦАХАЛ утром 13 июня заявили о десятках дронов, запущенных из Ирана по Израилю, добавив, что израильские военные готовы их сбивать.

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