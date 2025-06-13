Израиль начал атаку на Иран Разбомблены ядерные объекты и ракетные базы. Убит глава Корпуса стражей исламской революции

В три часа ночи с 12 на 13 июня Израиль начал атаку на Иран. Израильские ВВС нанесли удары по предприятиям по обогащению урана в Натанзе и Фордо, ракетным базам в Керманшахе и Хорремабаде, а также по Тегерану, Исфахану, Тебризу и другим крупным иранским городам.

Целью стало руководство иранских вооруженных сил и Корпуса стражей Исламской революции, а также ученые, работающие над ядерной программой. Также нанесены удары по Куму, где живут многие представители духовного руководства исламской республики.

Иранское государственное информагентство сообщило со ссылкой на неподтвержденные данные, что в результате израильских ударов погибли командующий Корпуса стражей Исламской революции Хосейн Салами и физик Мохаммад Мехди Техранчи.

Представитель Армии обороны Израиля Эфи Дефрин заявил, что это упреждающая атака, связанная с тем, что Иран «как никогда близок к получению ядерного оружия». «Государство Израиль не позволит режиму, целью которого является уничтожение Государства Израиль, обладать оружием массового поражения», — подчеркнул он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выпустил обращения к израильтянам на иврите и к американцам по-английски. Он объявил, что операция против Ирана получила название . Он заявил, что Иран накопил урана на девять атомных бомб и намеревался произвести десять тысяч баллистических ракет за три года.

В англоязычном обращении Нетаниягу особо подчеркнул, что в риторике иранских властей Израиль — лишь «малый сатана», а «великий сатана» — это США.

Сообщений о каких-либо ответных действиях со стороны Ирана пока не поступало.

В Израиле объявлено чрезвычайное положение. Не работают школы, детские сады, университеты и все предприятия, кроме жизненно важных. Воздушное пространство страны закрыто. Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Израиль предпринял атаку на Иран «в одностороннем порядке». Накануне Госдепартамент призвал американцев, находящихся на Ближнем Востоке, соблюдать крайнюю осторожность. Неосновному персоналу было предписано покинуть американские посольства и военные базы в регионе.

В 2024 году Иран дважды наносил массированные ракетные удары по Израилю: в ночь на 14 апреля и вечером 1 октября. Первый стал ответом на израильский удар по Дамаску, в результате которого погибли несколько высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции, включая командира подразделения «Аль-Кудс». Это подразделение контролирует сеть иранских прокси — ближневосточных проиранских группировок, воюющих против Израиля. Второй иранский удар стал ответом на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и лидера «Хизбаллы» (крупнейшего из иранских прокси) Хасана Насраллы в Бейруте.

В воскресенье, 15 июня, в Омане должен был состояться очередной раунд переговоров между США и Ираном об иранской ядерной программе. Камнем преткновения на них оставался вопрос об обогащении урана. США настаивали, что Иран может развивать свою атомную энергетику только на импортном обогащенном уране. Иран же заявлял, что обогащение урана на собственной территории — его суверенное право.