Израиль объявил о гибели троих высокопоставленных иранских военных, в том числе главы Корпуса стражей исламской революции и начальника Генштаба ВС

По данным Армии обороны Израиля в результате нанесенных ударов были убиты трое членов высшего военного командования Ирана: глава Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами, начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и глава штаба по чрезвычайным ситуациям Хатам-Гулям Али Рашид.

Иранское агентство IRNA ранее сообщало о гибели Мохаммада Багери, вместе с которым были убиты заместитель командующего вооруженными силами Ирана генерал Голамали Рашид и двое ученых-ядерщиков: физик Мохаммад Мехди Техранчи и глава организации по атомной энергии Ферейдун Аббаси Давани.

Также сообщалось, что в результате израильского удара мог погибнуть начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, но на момент публикации сообщения IRNA эта информация подтверждена не была.

Израиль ранним утром 13 июня нанес серию ударов по территории Ирана. Как объявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу, целью превентивных ударов стали объекты ядерной инфраструктуры Ирана, а также заводы по производству баллистических ракет.

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Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана Убиты высокопоставленные иранские военные. Онлайн-трансляция

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Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана Убиты высокопоставленные иранские военные. Онлайн-трансляция