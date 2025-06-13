Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана Убиты высокопоставленные иранские военные. Онлайн-трансляция

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал Иран и Израиль «сделать шаг назад и срочно снизить напряженность». Удары Израиля он назвал «вызывающими беспокойство». По его мнению, «эскалация никому не на пользу в регионе», а «стабильность на Ближнем Востоке должна быть приоритетом».

«Сейчас настало время для сдержанности, спокойствия и возвращения к дипломатии», — добавил британский премьер.