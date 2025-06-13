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Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана Убиты высокопоставленные иранские военные. Онлайн-трансляция

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Что произошло:

  • Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по Ирану, в том числе по предприятиям по обогащению урана в Натанзе и Фордо;
  • Погибли командующий Корпусом стражей Исламской революции Хосейн Салами, начальник генерального штаба вооруженных сил Мохаммад Багери, еще несколько офицеров КСИР и ученые-ядерщики;
  • Иран пообещал ответить на удар Израиля. В ЦАХАЛ заявили, что Иран запустил по Израилю более 100 дронов;
  • Трамп заявил, что знал о подготовке Израилем ударов по Ирану и надеется вернуться за стол переговоров с Тегераном.

Глава МИД Ирана: Израиль не мог осуществить атаку без координации и разрешения США

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что «агрессивные действия сионистского режима против Ирана» не могли быть осуществлены «без координации и разрешения США».

«Таким образом, правительство США как главный покровитель этого режима также несет ответственность за опасные последствия авантюризма сионистского режима», — написал Аракчи. Он призвал страны ООН — особенно в ближневосточном регионе — «немедленно и решительно» осудить «преступную агрессию» Израиля и предпринять срочные коллективные действия.

Тегеран после израильского удара. Фотографии

Здание в Тегеране, пострадавшее в результате атаки
Atta Kenare / AFP / Scanpix / LETA
Спасатели и жители расчищают улицу около жилого комплекса в Тегеране
Vahid Salemi / AP / Scanpix / LETA
Тегеран. Утро 13 июня после израильской атаки
Vahid Salemi / AP / Scanpix / LETA

Иранское агентство Tasnim сообщает о гибели шести ученых-ядерщиков

В результате израильских ударов погибли шесть иранских ученых-ядерщиков, сообщило агентство Tasnim. Издание называет их имена — Абдолхамид Минучехр, Ахмадреза Золфагари, Амирхоссейн Феки, Моталлеб Близаде, Мохаммад Мехди Тегранчи и Ферейдун Аббаси.

«Аэрофлот» отменил рейсы между Москвой и Тегераном в связи с закрытием воздушного пространства Ирана. Кроме того, скорректированы маршруты полетов в/из Дубай, Абу-Даби, Доху и Мале, они будут проходить в обход Ирана через воздушное пространство Пакистана. 

ЦАХАЛ сообщил о гибели троих высокопоставленных иранских командующих

В результате атаки Израиля убиты трое высокопоставленных командующих иранскими вооруженными силами, заявили в Армии обороны Израиля.

  • Хосейн Салами — командующий Корпусом стражей исламской революции.
  • Мохаммад Багери — начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана.
  • Хатам-Гулям Али Рашид — командующий Хатам аль-Анбия (штаб по чрезвычайным ситуациям).

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал Иран и Израиль «сделать шаг назад и срочно снизить напряженность». Удары Израиля он назвал «вызывающими беспокойство». По его мнению, «эскалация никому не на пользу в регионе», а «стабильность на Ближнем Востоке должна быть приоритетом». 

«Сейчас настало время для сдержанности, спокойствия и возвращения к дипломатии», — добавил британский премьер. 

Трамп: мы надеемся вернуться за стол переговоров

Президент США Дональд Трамп в комментарии Fox News заявил, что он знал о планах Израиля нанести удар по Ирану. 

«У Ирана не может быть ядерной бомбы, и мы надеемся вернуться за стол переговоров. Посмотрим», — сказал Трамп.

Он добавил, что Вашингтон ожидает ответных действий Ирана. США, по его словам, готовы защищать и себя и Израиль.

Иранское агентство сообщило о 50 пострадавших в результате израильских ударов

По данным иранского информагентства Tasnim, в результате израильского удара пострадали как минимум 50 человек, их доставили в больницу в Тегеране. Утверждается, что 35 пострадавших — женщины и дети.

В Армии обороны Израиля заявили, что Иран запустил более 100 дронов

За последние несколько часов Иран запустил более 100 беспилотников по Израилю, заявил пресс-секретарь армии обороны Израиля Эфи Дефрин.

Дронам понадобится несколько часов, чтобы добраться до Израиля. Военные готовы их сбивать.

Дефрин также выступил с заявлением об израильской атаке. По его словам, более 200 израильских самолетов сбросили 300 единиц вооружения, более 100 целей были поражены.

Дефрин заявил, что погибли начальник Генштаба иранской армии Мохаммад Багери, а также другие представители высшего командования и ученые, которые разрабатывали ядерное оружие.

Что известно к утру:

  • Атака Израиля началась примерно в 03:00 по местному времени (совпадает с московским);
  • Израильские ВВС нанесли удары по предприятиям по обогащению урана в Натанзе и Фордо, ракетным базам в Керманшахе и Хорремабаде, а также по Тегерану, Исфахану, Тебризу и другим крупным иранским городам;
  • Как сообщается, в результате ударов погибли командующий Корпуса стражей Исламской революции Хосейн Салами, начальник генерального штаба вооруженных сил Мохаммад Багери, еще несколько офицеров КСИР и ученые-ядерщики;
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что удар был нанесен «в самое сердце иранской программы по обогащению урана», а также по ведущим иранским ученым-ядерщикам, которые «работали над созданием иранской бомбы»;
  • В Израиле ожидают ответных ударов со стороны Ирана. В Вооруженных силах Ирана заявили, что Израиль и США «заплатят высокую цену и получат сильную пощечину»;
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не участвовали в ударах и не оказывали Израилю никакой помощи.
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В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по целям в Иране, связанным с ядерной программой страны. «Медуза» начинает онлайн-трансляцию последних событий, связанных с ударами Израиля и реакцией на них. 