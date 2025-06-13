Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана Убиты высокопоставленные иранские военные. Онлайн-трансляция
Что произошло:
- Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по Ирану, в том числе по предприятиям по обогащению урана в Натанзе и Фордо;
- Погибли командующий Корпусом стражей Исламской революции Хосейн Салами, начальник генерального штаба вооруженных сил Мохаммад Багери, еще несколько офицеров КСИР и ученые-ядерщики;
- Иран пообещал ответить на удар Израиля. В ЦАХАЛ заявили, что Иран запустил по Израилю более 100 дронов;
- Трамп заявил, что знал о подготовке Израилем ударов по Ирану и надеется вернуться за стол переговоров с Тегераном.
Глава МИД Ирана: Израиль не мог осуществить атаку без координации и разрешения США
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что «агрессивные действия сионистского режима против Ирана» не могли быть осуществлены «без координации и разрешения США».
«Таким образом, правительство США как главный покровитель этого режима также несет ответственность за опасные последствия авантюризма сионистского режима», — написал Аракчи. Он призвал страны ООН — особенно в ближневосточном регионе — «немедленно и решительно» осудить «преступную агрессию» Израиля и предпринять срочные коллективные действия.
Тегеран после израильского удара. Фотографии
Иранское агентство Tasnim сообщает о гибели шести ученых-ядерщиков
В результате израильских ударов погибли шесть иранских ученых-ядерщиков, сообщило агентство Tasnim. Издание называет их имена — Абдолхамид Минучехр, Ахмадреза Золфагари, Амирхоссейн Феки, Моталлеб Близаде, Мохаммад Мехди Тегранчи и Ферейдун Аббаси.
«Аэрофлот» отменил рейсы между Москвой и Тегераном в связи с закрытием воздушного пространства Ирана. Кроме того, скорректированы маршруты полетов в/из Дубай, Абу-Даби, Доху и Мале, они будут проходить в обход Ирана через воздушное пространство Пакистана.
ЦАХАЛ сообщил о гибели троих высокопоставленных иранских командующих
В результате атаки Израиля убиты трое высокопоставленных командующих иранскими вооруженными силами, заявили в Армии обороны Израиля.
- Хосейн Салами — командующий Корпусом стражей исламской революции.
- Мохаммад Багери — начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана.
- Хатам-Гулям Али Рашид — командующий Хатам аль-Анбия (штаб по чрезвычайным ситуациям).
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал Иран и Израиль «сделать шаг назад и срочно снизить напряженность». Удары Израиля он назвал «вызывающими беспокойство». По его мнению, «эскалация никому не на пользу в регионе», а «стабильность на Ближнем Востоке должна быть приоритетом».
«Сейчас настало время для сдержанности, спокойствия и возвращения к дипломатии», — добавил британский премьер.
Трамп: мы надеемся вернуться за стол переговоров
Президент США Дональд Трамп в комментарии Fox News заявил, что он знал о планах Израиля нанести удар по Ирану.
«У Ирана не может быть ядерной бомбы, и мы надеемся вернуться за стол переговоров. Посмотрим», — сказал Трамп.
Он добавил, что Вашингтон ожидает ответных действий Ирана. США, по его словам, готовы защищать и себя и Израиль.
Иранское агентство сообщило о 50 пострадавших в результате израильских ударов
По данным иранского информагентства Tasnim, в результате израильского удара пострадали как минимум 50 человек, их доставили в больницу в Тегеране. Утверждается, что 35 пострадавших — женщины и дети.
В Армии обороны Израиля заявили, что Иран запустил более 100 дронов
За последние несколько часов Иран запустил более 100 беспилотников по Израилю, заявил пресс-секретарь армии обороны Израиля Эфи Дефрин.
Дронам понадобится несколько часов, чтобы добраться до Израиля. Военные готовы их сбивать.
Дефрин также выступил с заявлением об израильской атаке. По его словам, более 200 израильских самолетов сбросили 300 единиц вооружения, более 100 целей были поражены.
Дефрин заявил, что погибли начальник Генштаба иранской армии Мохаммад Багери, а также другие представители высшего командования и ученые, которые разрабатывали ядерное оружие.
Что известно к утру:
- Атака Израиля началась примерно в 03:00 по местному времени (совпадает с московским);
- Израильские ВВС нанесли удары по предприятиям по обогащению урана в Натанзе и Фордо, ракетным базам в Керманшахе и Хорремабаде, а также по Тегерану, Исфахану, Тебризу и другим крупным иранским городам;
- Как сообщается, в результате ударов погибли командующий Корпуса стражей Исламской революции Хосейн Салами, начальник генерального штаба вооруженных сил Мохаммад Багери, еще несколько офицеров КСИР и ученые-ядерщики;
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что удар был нанесен «в самое сердце иранской программы по обогащению урана», а также по ведущим иранским ученым-ядерщикам, которые «работали над созданием иранской бомбы»;
- В Израиле ожидают ответных ударов со стороны Ирана. В Вооруженных силах Ирана заявили, что Израиль и США «заплатят высокую цену и получат сильную пощечину»;
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не участвовали в ударах и не оказывали Израилю никакой помощи.
В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по целям в Иране, связанным с ядерной программой страны. «Медуза» начинает онлайн-трансляцию последних событий, связанных с ударами Израиля и реакцией на них.