Трамп: я предупреждал. МИД России: это злодеяние. Европа: мы обеспокоены Как в мире отреагировали на израильские удары по Ирану

Демонстрация против израильской атаки в Тегеране Atta Kenare / AFP / Scanpix / LETA

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по территории Ирана: атаке подверглись ядерные объекты, а также столица страны Тегеран. В результате были убиты несколько ученых, руководивших иранской ядерной программой, и высокопоставленные командиры армии и Корпуса стражей исламской революции. По неподтвержденным данным, ранения получили 50 мирных жителей Тегерана, о погибших гражданских не сообщалось. Иран в ответ запустил по Израилю несколько сотен дронов, все они были перехвачены. Вот как на атаки отреагировали в мире.

Некоторые заявления подвергнуты незначительной технической редактуре.

президент США

Я давал Ирану шанс за шансом заключить сделку. Я говорил им в самых сильных выражениях: «Просто сделайте это», но как бы они ни старались, как бы близко они ни были, они так и не смогли этого сделать. Я говорил им, что [иначе] будет намного хуже, чем все, что они знали, ожидали или слышали, что Соединенные Штаты производят лучшую и самую смертоносную военную технику в мире, и что у Израиля ее много, и ее будет еще больше — и они знают, как ее использовать.

Некоторые иранские сторонники жесткой линии были смелыми, но они не знали, что должно произойти. Они все уже МЕРТВЫ, и будет только хуже! Уже было много смертей и разрушений, но еще есть время, чтобы положить конец этой бойне, а следующие уже запланированные атаки будут еще более жестокими. Иран должен заключить сделку, пока не поздно, и спасти то, что когда-то было известно как Иранская империя. Больше никаких смертей, никаких разрушений, ПРОСТО СДЕЛАЙТЕ ЭТО, ПОКА НЕ СТАЛО СЛИШКОМ ПОЗДНО. Да благословит вас всех Господь!

официальное заявление от имени госсекретаря Марко Рубио

Сегодня Израиль предпринял односторонние действия против Ирана. Мы не участвуем в ударах по Ирану, и нашим главным приоритетом является защита американских сил в регионе. Израиль сообщил нам, что, по его мнению, эти действия необходимы для самообороны. Президент Трамп и администрация предприняли все необходимые шаги для защиты наших сил и остаются в тесном контакте с нашими региональными партнерами. Позвольте мне прояснить: Иран не должен нацеливаться на интересы или персонал США.

Генеральный секретарь ООН (через пресс-службу)

Генеральный секретарь ООН выражает особую обеспокоенность в связи с израильскими атаками на ядерные объекты в Иране в то время, как продолжаются переговоры между Ираном и Соединенными Штатами по поводу иранской ядерной программы. Генеральный секретарь призывает обе стороны проявить максимальную сдержанность и любой ценой избежать дальнейшей эскалации конфликта — ситуации, которую регион вряд ли сможет выдержать.

Выражаем крайнюю обеспокоенность опасной эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Решительно осуждаем силовую акцию Израиля в нарушение Устава ООН и норм международного права в ночь на 13 июня.

Неспровоцированные военные удары по суверенному государству-члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы. Международное сообщество не может позволить себе равнодушно относиться к подобного рода злодеяниям, которые разрушают мир, наносят ущерб региональной и международной безопасности.

Особый цинизм происходящему придает тот факт, что израильские атаки были произведены в разгар сессии Совета управляющих МАГАТЭ и накануне очередного раунда непрямых контактов между представителями Ирана и США. Таким образом, оказались подорваны и отброшены назад инициированные с немалым трудом многосторонние усилия, направленные на снижение конфронтации и поиск решений, устраняющих любые подозрения и предубеждения в отношении иранского мирного атома.

Очевидно, что в Западном Иерусалиме сделан сознательный выбор в пользу дальнейшей эскалации напряженности и взвинчивания ставок. Неоднократно предупреждали о пагубности военных авантюр, создающих угрозы стабильности и безопасности в регионе. Ответственность за все последствия этой провокации ляжет на израильское руководство […].

Призываем стороны к сдержанности с тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности и скатывания региона к полномасштабной войне. Напоминаем в данной связи о готовности США провести в Омане очередной раунд переговоров с Ираном по иранской ядерной программе.

Китай призывает все заинтересованные стороны приложить больше усилий для содействия миру и стабильности в регионе и для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности. Китай‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​‌​‌​‌​‍‌‌‌‌​‌​‌‌​​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌‌​‍‌‌‌‌‌​​‌‌‌​‍‌‌‌‌‌​​​‌‌‌ готов сыграть конструктивную роль в помощи по деэскалации ситуации […].

Китай выступает против любых нарушений суверенитета, безопасности и территориальной целостности Ирана, а также против действий, которые обостряют напряженность и расширяют конфликт. Возобновление острой эскалации ситуации в регионе не отвечает интересам ни одной из сторон.

Главное в первые часы атаки Атака Израиля на Иран. Главное Убиты ученые-ядерщики и члены военного командования. Иран в ответ запустил сотни дронов — все они перехвачены

глава внешнеполитической службы Евросоюза

Ситуация на Ближнем Востоке опасна. Я призываю все стороны проявлять сдержанность и не допускать дальнейшей эскалации.

Дипломатия остается наилучшим способом движения вперед, и я готова поддержать любые дипломатические усилия по деэскалации.

глава Еврокомиссии

Сообщения, поступающие с Ближнего Востока, вызывают глубокую тревогу. Европа призывает все стороны проявить максимальную сдержанность, немедленно прекратить эскалацию и воздержаться от ответных действий.

Дипломатическое урегулирование сейчас как никогда актуально ради стабильности региона и глобальной стабильности.

канцлер Германии

Правительство Германии неоднократно выражало свою обеспокоенность по поводу ядерной программы Ирана на протяжении многих лет. Эта ядерная программа нарушает положения Договора о нераспространении ядерного оружия и представляет серьезную угрозу для всего региона, особенно для государства Израиль […].

Мы призываем обе стороны воздержаться от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации и дестабилизации всего региона. Мы тесно координируем свои действия с нашими партнерами, особенно с Францией и Великобританией, а также с США. Германия готова использовать все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические средства для оказания влияния на стороны конфликта. Цель должна оставаться прежней — не позволить Ирану разрабатывать ядерное оружие.

премьер-министр Великобритании

Сообщения об этих ударах вызывают беспокойство, и мы призываем все стороны сделать шаг назад и срочно снизить напряженность. Эскалация в регионе никому не нужна.

Стабильность на Ближнем Востоке должна быть приоритетом, и мы привлекаем партнеров к усилиям по деэскалации. Сейчас время для сдержанности, спокойствия и возвращения к дипломатии.

Франция с предельным вниманием следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке, в тесной координации со своими партнерами. Мы призываем все стороны к сдержанности и недопущению любой эскалации, которая могла бы поставить под угрозу региональную стабильность […].

Мы подтверждаем право Израиля на самооборону в случае нападения. Крайне важно задействовать все дипломатические каналы для снижения напряженности. Франция полностью готова внести вклад в эти усилия.

Как выглядят последствия израильских ударов Израиль ударил по Ирану. Атакованы Тегеран и другие крупные города, ракетные базы и предприятия по обогащению урана Видео

Оман — посредник в переговорах между США и Ираном

Султанат Оман решительно осуждает отвратительную военную агрессию, осуществленную Израилем против Ирана, нападение, направленное против суверенных объектов и приведшее к жертвам среди гражданского населения. Оман считает этот акт опасной и безрассудной эскалацией, представляющей собой вопиющее нарушение Устава ООН, принципов международного права.

Такое агрессивное, настойчивое поведение неприемлемо и еще больше дестабилизирует региональный мир и безопасность. Такое поведение может маргинализировать дипломатические решения и подорвать региональную безопасность и стабильность. Султанат Оман возлагает на Израиль ответственность за эту эскалацию и ее последствия и призывает международное сообщество занять твердую и недвусмысленную позицию, чтобы остановить этот опасный курс.

Саудовская Аравия выражает свое решительное осуждение и порицание вопиющей агрессии Израиля против братской Исламской Республики Иран, [агрессии], которая подрывает ее суверенитет и безопасность и представляет собой явное нарушение международных законов и норм.

Мы самым решительным образом осуждаем израильский авиаудар по Ирану. Эта атака, которая является вопиющим нарушением международного права, является провокацией, которая служит стратегической дестабилизирующей политике Израиля в регионе […].

Момент ударов, которые произошли во время интенсивных переговоров по ядерной программе Ирана, ясно указывает на то, что правительство [Биньямина] Нетаниягу не желает решать какие-либо вопросы дипломатическим путем и не колеблясь рискует региональной стабильностью и миром во всем мире ради собственных интересов.

Мы повторяем, что не хотим видеть больше кровопролития и разрушений на Ближнем Востоке. Мы призываем международное сообщество принять срочные меры для предотвращения распространения войны.

Мы глубоко обеспокоены последними событиями в отношениях между Ираном и Израилем. Индия внимательно отслеживает развитие ситуации, включая сообщения об ударах по ядерным объектам.

Индия призывает обе стороны воздержаться от шагов, ведущих к дальнейшей эскалации. Необходимо использовать существующие каналы диалога и дипломатии, чтобы достичь деэскалации и решать лежащие в основе конфликта проблемы. Индия поддерживает тесные и дружественные отношения с обеими странами и готова оказать всю возможную поддержку.

В Украине с тревогой следят за развитием событий на Ближнем Востоке в связи с нанесением Израилем этой ночью ударов по объектам на территории Ирана. Осознавая риски дальнейшей дестабилизации всего региона, констатируем, что продолжение боевых действий может иметь негативные последствия для международной безопасности и глобальной финансовой стабильности, особенно на нефтяных рынках. Важно избежать дальнейшей дестабилизации региона, предотвратить гражданские жертвы.

Напомним, что иранский режим поддерживает Россию в ее незаконной захватнической войне против Украины и предоставляет Москве оружие для убийства украинцев. Иран является источником многих проблем на Ближнем Востоке и за его пределами. Убеждены, что восстановление мира и стабильности на Ближнем Востоке будет отвечать интересам не только региона, но и всего международного сообщества.

Безопасность в Европе и на Ближнем Востоке напрямую связана. В этом контексте призываем международное сообщество к совместным и решительным действиям для преодоления современных угроз безопасности и скоординированного сдерживания группы агрессивных режимов — России, Ирана и Северной Кореи.

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