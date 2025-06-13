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Израиль ударил по Ирану. Атакованы Тегеран и другие крупные города, ракетные базы и предприятия по обогащению урана Видео

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Израиль в ночь на 13 июня начал атаку на Иран. Разбомблены ядерные объекты и ракетные базы. Власти Ирана заявили о гибели главы Корпуса стражей Исламской революции, начальника Генштаба вооруженных сил, а также высокопоставленных ученых-ядерщиков. В ЦАХАЛ утверждают, что Иран близок к созданию ядерного оружия, что стало бы «экзистенциальной угрозой» для Израиля. Тегеран пообещал нанести «сокрушительный» ответный удар. Израильские военные заявили, что Иран уже запустил более сотни дронов.
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