Израиль ударил по Ирану. Атакованы Тегеран и другие крупные города, ракетные базы и предприятия по обогащению урана Видео

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Израиль ударил по Ирану. Атакованы Тегеран и другие крупные города, ракетные базы и предприятия по обогащению урана
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1 минута
08:40, 13 июня 2025
Израиль в ночь на 13 июня начал
атаку
на Иран. Разбомблены ядерные объекты и ракетные базы. Власти Ирана
заявили
о гибели главы Корпуса стражей Исламской революции, начальника Генштаба вооруженных сил, а также высокопоставленных ученых-ядерщиков. В ЦАХАЛ утверждают, что Иран близок к созданию ядерного оружия, что стало бы «экзистенциальной угрозой» для Израиля. Тегеран
пообещал
нанести «сокрушительный» ответный удар. Израильские военные
заявили
, что Иран уже запустил более сотни дронов.
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