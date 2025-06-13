ЦАХАЛ заявил о десятках дронов, запущенных из Ирана по Израилю

За последние несколько часов Иран запустил более 100 беспилотников по Израилю, заявил утром 13 июня пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин.

В небе Ирака были зафиксированы беспилотники, направляющиеся в сторону Израиля, ВВС готовы к перехвату.

Израильские военные готовы ликвидировать беспилотники, подчеркнул он. Чтобы достичь территории Израиля, пишет The Times of Israel, дронам потребуется несколько часов.

Представители Вооруженных сил Ирана после израильских ударов, нанесенных ранним утром 13 июня, заявили, что Израиль и США «заплатят высокую цену и получат сильную пощечину».

ВВС Израиля в ночь на 13 июня нанесли серию авиаударов по военной и ядерной инфраструктуре на территории Ирана: были атакованы объекты в Тегеране, Натанзе, Фордо, Хорремабаде и других городах, связанные с ядерной программой. В результате операции погибли несколько высокопоставленных военных, в том числе начальник Корпуса стражей исламской революции Хосейн Салами.

Читайте также

Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана Убиты высокопоставленные иранские военные. Онлайн-трансляция

Читайте также

Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана Убиты высокопоставленные иранские военные. Онлайн-трансляция