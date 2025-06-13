Иранский генерал пообещал «сильную пощечину» Израилю и США в ответ на удары по ядерным объектам

Вооруженные силы Ирана предпримут ответные действия на военную операцию Израиля, заявил в эфире иранского телевидения генерал Абольфазл Шекарчи.

Он подтвердил, что в результате израильских авиаударов погибли несколько военных командиров и ученых-ядерщиков, и пообещал, что иранские военные дадут жесткий ответ на это.

«Сионистский режим и Соединенные Штаты заплатят высокую цену и получат сильную пощечину», — цитирует его заявление агентство IRNA.

В ночь на 13 июня ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по военной и ядерной инфраструктуре на территории Ирана: были атакованы объекты в Тегеране, Натанзе, Фордо, Хорремабаде и других городах. Операция получила название «Народ как львица», ее целью стало уничтожение иранской ядерной программы. По данным Axios, одновременно с воздушными ударами «Моссад» провел диверсии против иранских систем ПВО и ракетных объектов «в глубине страны». В результате операции погибли несколько высокопоставленных военных, в том числе начальник Корпуса стражей исламской революции Хосейн Салами.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Израиль предпринял атаку на Иран «в одностороннем порядке». Он также предостерег Тегеран от нанесения ударов по силам США на Ближнем Востоке.