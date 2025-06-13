ЦАХАЛ подтвердил гибель главы аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ходе ударов, нанесенных по Ирану в ночь на 13 июня, был убит глава аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.

Израильские истребители атаковали подземную штаб-квартиру командования Корпуса стражей исламской революции, сообщил ЦАХАЛ. Вместе с Хаджизаде были убиты высокопоставленные военные, которые, по данным Армии обороны Израиля, командовали запуском ракет и беспилотников в апреле 2024 года, а также руководили атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии в сентябре 2019 года.

Reuters в своей онлайн-трансляции сообщает со ссылкой на источники, что убиты как минимум 20 высокопоставленных иранских военных, включая Али Хаджизаде.

Обновление: Корпус стражей исламской революции объявил о гибели Амира Али Хаджизаде, сообщает иранское агентство Tasnim. Ранее сообщения о смерти Хаджизаде власти Ирана называли ложной информацией.

Израиль ранним утром 13 июня нанес серию ударов по целям, связанным с ядерной программой Ирана. В ходе израильской операции, как стало известно ранее, были убиты глава КСИР Хосейн Салами, начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, а также еще несколько высокопоставленных военных и шестеро ученых-атомщиков.

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Атака Израиля на Иран. Главное Убиты ученые-ядерщики и члены военного командования. Иран в ответ запустил сотни дронов — все они перехвачены

Удар Израиля по Ирану. Онлайн

Атака Израиля на Иран. Главное Убиты ученые-ядерщики и члены военного командования. Иран в ответ запустил сотни дронов — все они перехвачены