Глава Корпуса стражей исламской революции погиб в результате авиаударов Израиля

Главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции Хоссейн Салами погиб в результате серии авиаударов Израиля по Ирану, сообщает государственное иранское агентство IRNA.

Вместе с ним погибли заместитель командующего вооруженными силами Ирана генерал Голамали Рашид, а также двое ученых-ядерщиков: физик Мохаммад Мехди Техранчи и глава организации по атомной энергии Ферейдун Аббаси Давани.

Также, по не потвержденным данным, в ходе ударов мог быть убит начальник генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери.

Как пишет IRNA, только в Тегеране во время ударов погибли не менее десятка мирных жителей.

В ночь на 13 июня ВВС Израиля нанесли серию ударов по территории Ирана. По данным премьер-министра Биньямина Нетаниягу, целью превентивных ударов стали объекты ядерной инфраструктуры Ирана, а также заводы по производству баллистических ракет. Операция получила название «Народ как львица». Помимо Тегерана, атакованы военные и ядерные объекты в Натанзе, Фордо, Тебризе, Хорремабаде и других городах Ирана. По словам Нетаниягу, операция продлится столько, сколько потребуется. В Израиле объявлено чрезвычайное положение. Воздушное пространство страны закрыто.