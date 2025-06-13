МАГАТЭ подтвердило израильский удар по предприятию по обогащению урана в Натанзе. Ядерные объекты в Фордо и Бушере, по данным властей Ирана, не пострадали

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило утром 13 июня, что власти Ирана подтвердили израильский удар по предприятию по обогащению урана в Натанзе (провинция Исафахан).

Другие ядерные объекты, пишет МАГАТЭ в своем аккаунте в соцсети X, в том числе предприятие по обогащению урана в Фордо (провинция Кум), объект в Исфахане, а также атомная электростанция в Бушере не пострадали.

Превышения уровня радиации в Натанзе, сообщает МАГАТЭ со ссылкой на власти Ирана, не зафиксировано.

Международное агентство по атомной энергии добавило, что продолжает тщательно мониторить ситуацию в Иране.

Израильский «12 канал» в эфире со ссылкой на представителя спецслужб сообщил, что завод по обогащению урана в Натанзе уничтожен в результате операции ВВС Израиля.

Израиль ранним утром 13 июня нанес серию ударов по территории Ирана. Как объявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу, целью превентивных ударов стали объекты ядерной инфраструктуры Ирана, а также заводы по производству баллистических ракет.

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Последствия ударов Израиля по Ирану. Онлайн

Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана Убиты высокопоставленные иранские военные. Онлайн-трансляция