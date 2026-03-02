Лишь четверть жителей США (27%) поддерживают операцию Соединенных Штатов в Иране, таковы результаты опроса, проведенного агентством Reuters и исследовательской компанией Ipsos.

Против атак выступают 43% американцев, еще 29% затруднились с ответом на вопрос.

Уровень поддержки значительно отличается в зависимости от партийных предпочтений. Так, удары по Ирану поддерживают 55% сторонников Республиканской партии (13% выступают против, 32% не имеют определенного мнения) и лишь 7% сторонников Демократической партии (74% против, 19% затруднились с ответом).

Reuters отмечает, что опрос проводился до того, как стало известно о гибели нескольких американских военнослужащих.

