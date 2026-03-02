В войне против Ирана погибли четверо американских военных, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.

Накануне командование сообщало о троих погибших. Еще пятеро ранены.

Четвертый погибший — это военнослужащий, получивший тяжелые ранения во время первых атак Ирана. Источники CNN утверждают, что все четверо погибли в результате одной из атак в Кувейте. Вероятно, речь идет об ударе по военной базе.

Имена погибших командование пока не называет.

Всего, рассказал представитель центрального командования CNN, в ходе войны с Ираном 18 военных США получили серьезные ранения.

США и Израиль нанесли удары по Ирану 28 февраля. Тегеран ответил несколькими волнами атак на Израиль и американские военные базы в странах Персидского залива.

