Трое американских военных погибли в ходе войны против Ирана. Пятеро серьезно ранены
В ходе операции «Эпическая ярость» в Иране трое американских военнослужащих погибли в бою, пятеро получили серьезные ранения, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.
Еще несколько военнослужащих получили легкие осколочные ранения и контузии. Сейчас они проходят процесс возвращения в строй.
В Центральном командовании пояснили, что ситуация остается изменчивой, поэтому из уважения к семьям погибших личности военных не будут раскрыты, пока не истекут сутки после уведомления ближайших родственников.